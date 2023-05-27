'После смены режима поговорим': у Зеленского предлагают исключить путинскую Россию из всех международных институций

Очередные требования Москвы по отношению к Украине, на которую напала варварская армия оккупантов, не заслуживают внимания, а тем более реакции. Напротив, цивилизованный мир должен признать очевидное: диктатор Владимир Путин и его клика более не могут представлять Россию как полноценная власть, ведь по сути они – военные преступники, объявленные в международный розыск.

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Об этом у себя в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он вновь обратился к Совету безопасности Организации объединенных наций, где все еще председательствуют лицемеры из России.

"Сегодняшние российские власти должны потерять свое место во всех международных институциях, в том числе и в Совете Безопасности ООН. Произойдет смена режима – поговорим с преемниками. В частности, о компенсационных выплатах и программе ядерного разоружения", – указал он.

Напомним, что прежде министр иностранных дел Кулеба заметил, что Совет Безопасности ООН нуждается в перезагрузке для того, чтобы исключить Российскую Федерацию из его состава. Однако это может быть длительным процессом, и Украине следует проявлять настойчивость в этом вопросе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 мая в РФ выдвинули новые "условия" Украины для "урегулирования конфликта". В их несбыточных мечтах Киев прекратил сопротивление российской агрессии, а западные партнеры остановили военную помощь Украине.

Подоляк отреагировал на этот смехотворный ультиматум, подчеркнув, что он является очередным подтверждением юридической и фактической недееспособности Кремля и выдвинули встречные требования к государству-агрессору. Также подобные фантазии Москвы свидетельствуют о проблемах российского руководства с восприятием действительности.

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