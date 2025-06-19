После Ирана встанет следующий вопрос - Россия. Интервью с Бессмертным

Война между Ираном и Израилем продолжается уже несколько дней, происходят постоянные взаимные удары, которые вряд ли закончатся в ближайшее время. Уже очевидно, что полноценно справиться с ядерными объектами Ирана без помощи партнеров Израиля будет крайне трудно, если вообще возможно. Таким образом, операция подошла к черте, где ее успешное разрешение в пользу Израиля потребует немедленного вступления в войну США. Но если это произойдет, то это уже будет означать начало новой исторической эпохи. И кажется, президент США Дональд Трамп это понимает и поэтому действует в присущей манере. Вот Трамп якобы выдвигает Ирану ультиматум и рассматривает возможность участия Штатов в военной операции Израиля и нанесения ударов по ядерным объектам республики. А чуть позже он уже говорит о дипломатическом решении, выступает против плана ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи а его посланники якобы направляются в Тегеран.

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В Канаде 17 июня завершил свою работу саммит лидеров стран G7. Европейцы не оставляют надежд добиться от него согласия усилить давление на Россию. Западные лидеры хотя и давили на Трампа, чтобы тот прекратил игнорировать агрессию России и ввел дополнительные санкции, но он заявил, что не хочет усиливать санкции против РФ, надеясь на достижение договоренностей по Украине. Также на саммите в Канаде американский лидер назвал исключение России из "Большой восьмерки" в 2014 году "большой ошибкой" и заявил, что Путин "не разговаривает ни с кем, кроме него". То есть фактически он не просто не хочет давить на РФ, а открыто выражает поддержку Владимиру Путину. К этому всему президент США еще и неожиданно уехал с саммита G7, сославшись на "нечто более важное", чем перемирие между Ираном и Израилем. Большинство расценило этот шаг как окончательный конец G7 и западного единства в целом.

Своими мыслями по этим и другим актуальным вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

- Война между Ираном и Израилем. Как вы видите цели Израиля? Сначала казалось, что речь идет только об уничтожении ядерной программы, отдельных военных объектов и, возможно, командного состава. А вот изменение режима - это уже якобы появилось в процессе. Сегодня все указывает на то, что от хоть и трудно достижимой цели (ликвидации ядерной энергетики Ирана) Израиль переходит к еще более сложной цели - уничтожению политического режима, существующего в Иране. Ключевой вопрос: хватает ли Израилю ресурсов, чтобы довести такую кампанию самостоятельно?

- Израиль никогда не действует наполовину. Если о чем-то не говорят вслух - это еще не значит, что оно не запланировано. Я убежден, что в их логике последовательности ликвидация ХАМАСа, Хезболлы, "Исламского джихада", режима Башара Асада - все это шло как этапы. И следующей целью с самого начала был Иран. После падения режима Асада логичным было бы, чтобы коалиция "Свобода и демократия" перешла к удару по режиму аятолл. А дальше постепенно решала остальные вопросы. И надо отдать должное Израилю: уничтожая террористические прокси Ирана, убрав вместе с союзниками режим Асада - правительство Израиля, имея в качестве предлога иранскую ядерную программу, действительно представляющую угрозу существованию государства, перешло к следующему этапу - уничтожению режима аятолл в самом Иране. И здесь критически важно, чтобы Израиль не остался один. Лидеры G7, надо признать, выразили свою поддержку. Великобритания уже предоставила военную помощь в регион. А вот США... ну, здесь имеем "гениальность" Трампа, благодаря которой американская позиция все больше напоминает анекдот. То есть не позиция, а клоунада.

- Главное сейчас, чтобы Израиль не погряз в войне. И вопрос: хватит ли у него ресурсов? Большинство говорят, что нет. Нужны США. У них, например, есть те самые "специальные" бомбы, способные доставать подземные ядерные объекты типа Фордо и другие. Имеем заявление Трампа - никаких переговоров, только капитуляция Ирана. Но последнее заявление отмечает, американцы готовы активнее включиться в войну, но Трамп дает "24-48 часов", чтобы Иран пошел на полную капитуляцию. Так как вы думаете: Трамп вступит в войну?

- Американский президент стал заложником собственной риторики, лозунгов, имиджей. Он сам себя короновал "президентом мира". И если он дает команду на войну - это значит, что весь его нарисованный имидж летит кувырком. Это означает кардинальное изменение всей его политики, и в отношении Украины, и в отношении России, и в отношении Ирана, и в отношении любого, против кого борется мир демократий. Способен ли Трамп на такое изменение? Имеет ли он политическую волю? Роман, особенно после саммита Большой Семерки, создается впечатление, что речь уже не о воле. Создается впечатление, что этот человек имеет очень серьезные проблемы с психикой. Его поведение на G7 - это уже не тревожный звоночек, это сирена. Его фактически оттуда эвакуировали. Потому что все поняли: если он еще немного посидит - начнет не только бумажки терять, а еще и не то "молотить". И вся эта история, что он не узнает людей, путает Макрона с Трюдо - ну это же не инсайд, это уже внешний диагноз. Там было очевидно: американцы выбрали человека с прогрессирующей деменцией. И это уже не шутка. Так нужно ли сейчас решение о полноценном участии США в войне - не только политически, но и с точки зрения национальных интересов Америки? Это сомнительно.

Да, он уехал из G7, но ведь процесс продолжался. Там были Рубио, Десантис - они в теме. Поэтому, если говорить о войне и мире, то возникает вопрос: согласится ли мир, чтобы судьбу глобального конфликта решал Трамп? Мне кажется, что его сознательно удерживают в этом искусственном режиме "24-48 часов" - то Украину с Россией мирит за 24 часа, то ультиматумы выписывает ХАМАСу, Хезболле, Ирану... Но по факту из него уже ничего не получится. И поэтому я убежден, что помогать Израилю должны Европа и НАТО, а США лишь в той мере, насколько это позволит Конгресс. Рассчитывать на Трампа - значит попасть в капкан. А точнее в тот капкан, который он сам себе постоянно и ставит. Его алогичность, непоследовательность - это уже не проблема Израиля, это угроза. Потому что давайте честно - именно Трамп и Нетаньяху своими руками родили этот кризис. А теперь Израиль вынужден спасать не только себя, но и весь регион от последствий этой политической авантюры. Поэтому сейчас нельзя оставлять все на полпути, иначе возникнет угроза реванша, восстания, угроза самому существованию Израиля. Это еще раз подтверждает: нужна реальная коалиция, которая завершит эту операцию и окончательно отстранит аятолл от власти в Иране.

- Это надо делать как можно быстрее. Потому что чем дольше все продолжается, тем больше шансов, что те силы, которые поддерживают Иран, не просто оклимают, но и перегруппируются. Россия и Китай вряд ли оставят ситуацию такой как она есть. Да и сам Иран, да, сейчас на грани, но еще далеко не побежден окончательно. Как, по вашему мнению, будет развиваться ситуация?

- На мой взгляд, есть два варианта развития событий. И как в российско-украинской войне многое зависит от позиции Украины, так и в израильско-иранском конфликте от позиции Израиля. А она, скажу прямо, мне понятна. Израиль не играет в полурешения. В этой ситуации логично было бы, чтобы НАТО включилось в диалог и оказало помощь, используя потенциал европейских стран и настолько, насколько это допустимо с точки зрения Конгресса США. Коалиционные усилия - вот ответ. Мы уже видели примеры: Ирак, Кувейт, другие регионы где работала не одна страна, а целая коалиция. И тогда не надо было бы, чтобы Трамп выглядел главным "генеральным подрядчиком" этой истории. Можно было бы сказать: "Сиди там, дедушка, спокойно, никто твой мнимый статус "президента мира" не трогает, но ситуацию решать надо".

Есть ли кто-то, кто способен проявить лидерство? Мое мнение генеральный секретарь НАТО Рютте и канцлер Германии Мерц, должны были бы вступить в прямой диалог с Нетаньяху и помочь создать новую коалицию. Это первый, стратегический вариант.

Второй - затягивание войны. Но надо осознавать: Израиль уже имеет серьезные нагрузки, и сам он эту ношу не вытянет. Это только обострит ситуацию. Вы совершенно справедливо заметили - посмотрите, как меняется риторика Москвы. Сначала молчание. Потом "призывы к миру". Теперь осуждение. Через несколько дней начнутся поставки оружия. Нужны быстрые решения. А эти "24-48 часов" - это не вариант. Мир рискует серьезно, и это не фигура речи. Необходимы четкие и решительные действия по помощи Израилю, чтобы завершить главное - устранение режима айятолл. И обратите внимание: сын последнего шаха Пехлеви уже заявил, что готов к восстановлению наследственной монархии. Это фактически попытка заявить о возможности восстановления законной, хоть и условно, светской власти в Иране. В рамках исламского государства, конечно, но с элементами демократического подхода.

- Но, опять же, во-первых - это время, а во-вторых - позиция самого Конгресса до сих пор непонятна. Почему? Потому что движение MAGA откровенно выступает против любых шагов в сторону участия в конфликте США. И ключевые фигуры там это четко декларируют. И на это Трамп не может не обращать внимания. Насколько эта позиция MAGA давит на самого Трампа?

- По моему глубокому убеждению, именно Трамп сегодня тормозит принятие решений, потому что опасается давления MAGA. И Трамп маневрирует, старается не провоцировать бунт в собственном лагере. Однако проблема не только в Трампе. Вопрос в механизмах принятия решения. Если отбросить эмоции, то сегодня логично было бы обращаться к демократам и мобилизовать часть республиканцев, чтобы Конгресс наконец принял решение о военной поддержке Израиля. Это необходимо, независимо от того, нравится это Трампу или нет. Силы для этого в Конгрессе есть. Но, как вы правильно отметили, это неизбежно приведет к еще более глубокому расколу среди республиканцев. И это поставит под угрозу не только единство партии, но и президентство самого Трампа. Если MAGA пойдет против него, а пойдет, если он предаст их линию, то демократы с удовольствием подыграют. Его просто снесут. Очевидно, что он это прекрасно осознает. Поэтому и пытается всеми силами избежать окончательного выбора. Но, к сожалению, тем самым он ставит мир на грань ядерной катастрофы.

- И это может обернуться еще худшими последствиями. Не только для мира, но и для самих Соединенных Штатов. Потому что если Израиль остановится на полпути - не завершив то, что должен завершить, то это будет просто бомба замедленного действия. Вот как вы считаете: ликвидация аятоллы - это действительно действенный способ смены режима? Потому что Нетаньяху говорит, что это не спровоцирует еще большую эскалацию и что это, мол, реальный и логичный шаг. Но Трамп против. И даже президент Франции Макрон выступает против этого.

- Дело в том, что личное устранение аятоллы вряд ли кардинально изменит ситуацию. Потому что там уже заочно провозгласили преемника - его сына. Устранение аятоллы - это скорее символический акт. Все это понимают. А вот системные действия - вот что действительно меняет ход истории. Коалиция - вот что нужно. Потому что если Израиль сделает всю работу сам, а дальше возникнет вопрос: "А что теперь?" - то окажется, что никто не знает, что делать дальше. А это ключевое. Потому что надо планировать не на сегодня или завтра. А на год, на десять лет вперед. И вопрос даже не в том, как завершить войну, а в том, кто потом будет платить за восстановление. Потому что Иран придется возвращать к нормальной жизни. А война, как бы там ни было, это всегда разрушения, трагедии, беженцы, нестабильность. И чем быстрее будет принято решение о коалиции, о единой стратегии, тем лучше для всех - и для Ирана, и для мира. Но нерешительность Трампа эту ситуацию только усугубляет. Вот и получается: операция против аятоллы - это лишь "выбивание символа". А реального решения - кто будет отвечать за последствия - не предлагается. И тут становится очевидным: ни США самостоятельно, ни Европа по отдельности с этим не справятся. Нужна глобальная коалиция. Потому что за Ираном встанет следующий вопрос - Россия. Когда закрыли тему по Башару Асаду, а теперь и по Ирану закроют. И что дальше? А дальше новый мировой порядок. Потому что это уже не локальная война, это глобальное переформатирование правил. И здесь главный вопрос: а с Трампом мы сможем перейти к этому новому мировому порядку? Ответ очевиден - нет. Именно поэтому Макрон, Стармер, Мерц еще как-то пытаются анализировать ситуацию, оценивать объективно. Но они посмотрели в Канаде на саммите и поняли: никакого смысла с этого человека нет. Потому что ты никогда не знаешь, что ему в голову придет через пять минут. И эта проблема не мировая, а американская. Но если они ее не решат сами, она очень скоро станет глобальной.

- Тогда перейдем к самому саммиту G7 в Канаде. Очень ждали приезда Трампа - и вот он появился. "Прорекламировал" Путина, немного поболтал, подписал документ с Британией - и уехал. Итоговой декларации нет. Говорят, Канада отказалась ее публиковать, потому что США не согласились на жесткие формулировки по России, которые предлагали другие западные партнеры. Какое у вас впечатление от саммита? И как объяснить такое поведение Трампа? Белый дом заявляет, что он поехал из-за вопросов по Ближнему Востоку, но сам Трамп, отвечая на комментарий Макрона, сказал - нет, это не из-за Израиля и Ирана. Создается впечатление, что он с Путиным общается теплее, чем с партнерами по G7?

- Это очень интересная деталь. Если посмотреть на реакцию западных аналитиков, то имеем два подхода. Консерваторы говорят: Кананаскис - окончательный конец G7 как институции, она уже не сможет возродиться. А вот либералы, особенно французские эксперты, наоборот: мол, все реализовано, просто не через декларацию, а через отдельные заявления. Каждый получил свое - и Украина, и остальные.

Да, остались вопросы к Трампу - с кем он вообще. Потому что, как вы метко отметили, создается впечатление, что он больше "с Путиным", чем с Западом. Еще до вчерашнего дня я считал, что его просто вывели с саммита, потому что он банально не потянул бы диалог. Он же провалил разговор со Стармером, а если бы еще навалились Мексика, Бразилия, ЮАР, ЕС - это был бы дипломатический крах.

Его, вероятно, просто убрали, оставив Рубио и Десантиса вести переговоры с европейцами по экономике. И тут мы подходим к важному моменту: его психическое состояние. Журналисты, которые были на саммите, заметили явные симптомы прогрессирующей деменции. Он перепутал Макрона с Джастином Трюдо. Он путает республиканские штаты с демократическими - Десантиса с Ньюсумом. Это что вообще? Человек не ориентируется в базовых вещах. Его невербальное поведение тоже шокировало - за столом сидел, как после бессонной ночи. И видно же было - лидер Италии Мелони с него смеется, Макрон бросает взгляды с иронией. Это вторая серия "деда Джо" на саммите в Италии, когда Байден пошел в сторону парашютистов, а Мелони его тянула назад. И здесь она снова должна возвращать Трампа "на землю". Все это признаки медицинских проблем, на которые нет политического ответа. О каких-то там "медицинских тестах", которые он якобы сдал перед Канадой, уже никто не вспоминает. Потому что если смотреть на семь или восемь отдельных заявлений с саммита, то формально все темы охвачены: и пожары в Канаде, и агрессия России, и война Ирана с Израилем. Но даже в этом видно, что Трамп что-то подписал по Израилю, но не подписал по Украине. Почему же тогда так? Потому что человек не на этой планете. И это становится проблемой не только Америки, но и всего Запада.

- А это уже усталость от Трампа или другая реакция? Помните, когда выступали премьер-министр Канады Карни и Трамп? И вот Трамп снова заговорил о Путине: мол, как это все плохо, что исключили Россию, надо возвращать, и вообще война бы не началась, если бы его так не обидели. И тут Карни оборвал терпение просто: "Стоп. До свидания". Раньше такого не было. Еще несколько месяцев назад это было невозможно представить.

- Здесь два этапа: первый - когда по такому лидеру еще плачут, а второй - когда уже смеются. И мы перешли к этапу, где смеются. Вся мировая пресса писала, что все будут следить, как Карни поведет себя с Трампом. И он блестяще показал: "Дед, уходи отсюда. Потому что сейчас наговоришь такое..." И еще рубашку такую специальную с рукавами, которые завязываются сзади. Да он же его еще и развернул и повел: "Пошли отсюда".

- В завершение по поводу саммита G7. Сначала все говорили, что западные лидеры будут пытаться убедить Трампа в необходимости санкционного давления в отношении РФ. Но кажется, они даже не смогли это с ним серьезно обсудить - он сорвался и уехал в Вашингтон, заявив: "Никаких санкций!". Все то же самое: "санкции дорого обходятся", "лучше договориться с Путиным", "экономическое давление - это плохо". Макрон, конечно, сделал заявление, что он лично спрашивал Трампа о санкционном законопроекте Сената - и тот, мол, согласился. Но итог очевиден "мы хотим мира с Россией". Все. Американцы уже даже не реагируют на чудовищный массированный российский обстрел Киева, приведший к гибели 27 человек, включая трагическую гибель гражданина США.

- Что касается Европы, то она свою работу будет делать. Будут принимать, реализовывать - настолько, насколько Европа сама способна. Америка - нет. Не потому, что не может. А потому, что Трамп не хочет. Это его личная воля. Но я убежден: Сенат возьмет на себя ответственность. Палата представителей проголосует этот закон. Думаю, месяц и процесс начнет двигаться. Уже видно: Сенат фактически перечеркнул большой налоговый и бюджетный закон Трампа. Это означает, что критическая масса там растет. Кто-то должен взять ответственность. А это уже прямая дорога к конфликту Трампа с Конгрессом. И дальше к импичменту. Это подтверждается и социологией. И это недовольство и падение рейтинга будет нарастать. А сенаторам надо переизбрание. И сейчас осенью начнется партийный праймериз, выдвижение кандидатов, что будет менять ситуацию очень быстро.