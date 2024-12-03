Порошенко встретился с замгоссекретаря США: говорили о ситуации на фронте и НАТО

Находящийся с визитом в Вашингтоне Петр Порошенко встретился с заместителем Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Крисом Смитом.

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"Благодарен за откровенный и конструктивный разговор, твердую поддержку нашей борьбы. Рассказал об актуальной ситуации на фронте и неотложных потребностях украинской армии, учитывая запросы, которые еженедельно получаю от бойцов. Также мы скоординировали подходы к укреплению продолжительной устойчивости Украины", – сообщил пятый Президент в соцсетях.

"Отдельно обсудили возможные стратегии победы Украины и прекращение войны и обеспечение международной ответственности агрессора. Убежден, что лучшей гарантией безопасности для Украины остается членство нашего государства в НАТО, ведь любые другие подходы не обеспечат мир, безопасность и стабильность в Европе", – пишет Порошенко.

"В конце встречи обменялись мнениями о внутренней ситуации в государстве, состоянии демократического развития, важности многопартийного парламентаризма, свободы СМИ и верховенства права, а также необходимости борьбы с коррупцией", – отмечает Петр Порошенко.

В Вашингтоне Петр Порошенко примет участие в саммите Международного демократического союза (IDU) по приглашению Главы IDU, бывшего премьер-министра Канады Стивена Гарпера. В рамках визита предусмотрены отдельные двусторонние встречи Петра Порошенко с руководством Государственного департамента США, Министерства обороны, членами Конгресса, представителями экспертных и аналитических центров США.