Порошенко встретился с послом Евросоюза Маасикасом и обсудил ускорение членства Украины в ЕС. Фото

Петр Порошенко встретился с послом ЕС в Украине Матти Маасикасом и обсудил совместные действия по победе над российским агрессором и усилению политической, военной и экономической устойчивости Украины. Также обсудили перспективы послевоенного восстановления нашего государства и ускорения процесса обретения членства Украины в ЕС.

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Об этом пятый Президент сообщил в Facebook.

Во время встречи Петр Порошенко высоко оценил неизменную поддержку Украины со стороны ЕС в социально-экономической и торговой сферах, поблагодарил за масштабную программу макрофинансовой помощи. Лидер партии также выразил надежду на продление срока действия решения ЕС по либерализации торговли и украинскому экспорту в ЕС.

"Обменялись мнениями о состоянии выполнения Украиной условий Еврокомиссии для начала предвступительных переговоров в контексте подготовки предварительного отчета ЕК в мае. Указал на важность принятия положительного решения ЕС по переговорам о вступлении до конца 2023 года", – пишет Петр Порошенко.