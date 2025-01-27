Порошенко встретился с главой МИД Австрии: о чем говорили

Партнерам Украины необходимо и дальше поддерживать Киев экономической и военной помощью, а также не забывать о важности интеграции в ЕС.

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Об этом во время встречи говорили лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко и министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, исполняющий обязанности Федерального канцлера Австрии.

"Обсудили вызовы европейской и глобальной безопасности, связанные с полномасштабным российским вторжением в Украину и ситуацию на фронте. Рассказал о неотложных потребностях украинского войска и важности постоянной военной и экономической помощи Украине", – сообщил Порошенко.

Во время встречи с Шалленбергом также состоялся обмен мнениями о важности интеграции Украины в ЕС.

"Отдельное внимание было уделено ситуации в Европе в свете новой, республиканской администрации в США и соответствующих вызовов и возможностей", – сообщил украинский политик.