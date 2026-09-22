Порошенко требует передать ВСУ полтриллиона гривен нецелевых расходов из бюджета на 2027 год

Из проекта госбюджета на 2027 год необходимо исключить все популистские и коррупционные статьи расходов. Вместо этого высвободившиеся средства должны направляться исключительно на оборону и укрепление ВСУ.

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Об этом заявил Петр Порошенко. По его словам, перераспределение нецелевых расходов позволит дополнительно направить на армию не менее полутриллиона гривен.

"Наши требования конкретны: не менее 500 миллиардов гривен дополнительных средств для военных, на закупку оружия и оборонных технологий; 30 процентов средств от военного НДФЛ – непосредственно бригадам. Индексация денежного обеспечения; защита энергетики и экономики; отмена неприоритетных и пропагандистских расходов; выполнение европейских обязательств и восстановление доверия союзников", – отмечает Порошенко.

"Война всегда держится на трёх опорах: фронт, тыл и партнёры. Если ослабевает одна – две другие начинают трещать под двойной нагрузкой. Поэтому и государственный бюджет воюющей страны должен быть единым планом прочности фронта, тыла и международной коалиции", – считает Порошенко.

"Наши воины удерживают позиции благодаря мужеству, профессионализму и невероятной внутренней силе. Правительство Корецкого должно наконец сделать то, чего за почти пять лет не сделали правительства Шмыгаля и Свириденко — перевести экономику на военные рельсы. Вместо этого в бюджете снова десятки миллиардов на дорожные программы, сохранение сомнительных популистских выплат, финансирование телевизионной пропаганды, существенное увеличение расходов на государственный аппарат и тыловые силовые структуры", – констатирует пятый президент.

"Правительство называет сумму почти 4 триллиона 885 миллиардов гривен на сектор безопасности и обороны. Но денежное обеспечение военнослужащих снова заморожено пятый год подряд", – говорит Порошенко. По его словам, из-за инфляции покупательная способность оборонного бюджета падает, а это в условиях технологической войны означает отставание. "Сегодня один год промедления в производстве дронов, средств активного противодействия технической разведке врага, РЭБ, роботизированных платформ и систем перехвата – это уже не просто бюджетная ошибка. Это технологическое преимущество, подаренное врагу", – предупреждает Порошенко.

Команда Порошенко требует сократить в проекте госбюджета на 2027 год следующие расходы:

популистская раздача "тысячи" — в общей сложности 35,4 млрд грн

попытка возобновить крупное строительство — 40 млрд 844 млн грн

бесплатная железная дорога протяженностью 3 тысячи километров – 16 млрд грн

программа "Скрининг" — 10 млрд грн

Кэшбэк и "Инвестняни" – 9,4 млрд грн

Так называемые инвестиционные проекты – 8,3 млрд грн

"Тысячевесна" — 5,4 млрд грн

Фонд регионального развития – 2 млрд грн

Пропагандистский телемарафон – 1,6 млрд грн

Порошенко также призывает отменить повышение расходов на чиновников, депутатов и тыловых силовиков, в частности:

судьям всех уровней – 10 млрд грн

Минцифры — 4 млрд грн на так называемое электронное правительство и Фонд инноваций

Минюсту – 2 млрд грн

ГБР – 0,691 млрд грн

Офису генерального прокурора – 0,827 млрд

Верховной Раде – 800 млн грн

Государственному управлению делами – 0,251 млрд грн (в т.ч. 0,11 млрд на Офис Президента)

Секретариату Кабмина – 0,171 млрд грн

"Наше требование – зарплаты любому государственному чиновнику, любому тыловому силовику, независимо от ведомства, в котором он служит, не могут повышаться на процент, превышающий процент, на который увеличивается денежное довольствие военнослужащих. Не повышаете им – не имеете права повышать себе", — говорит лидер оппозиции.

Он также требует прозрачного использования резервных средств:"46 млрд грн из Резервного фонда должны быть переведены ВСУ. А остальные 40 млрд должны быть направлены правительством исключительно на ликвидацию последствий военной агрессии, техногенных катастроф и стихийных бедствий".

"Итак, все это составляет более 500 миллиардов, которые мы нашли и предлагаем парламенту передать армии. Во-первых – наконец провести индексацию денежного обеспечения военнослужащих и обеспечить все установленные законом боевые доплаты. Во-вторых – увеличить прямое финансирование закупок оружия, особенно средств РЭБ, ПДТР, дронов, перехватчиков, средств противовоздушной обороны, боеприпасов, дипстрайков, мидлстрайков, баллистики", – считает Порошенко.

"Третье – изменить распределение налога на доходы военнослужащих и передавать непосредственно бригадам 30 процентов. Это деньги, которые военнослужащие платят в бюджет. И они имеют право в первую очередь распоряжаться этими средствами. Командир не должен месяцами ждать элементарного оборудования, а солдаты больше не должны будут после боевого выхода записывать видео со словами: "Помогите собрать деньги на дроны, на пикапы". Наш Фонд уже приближается к 9 млрд помощи военнослужащим, и я точно знаю, о чем идет речь", – отмечает Петр Порошенко.

Он также призвал власти защитить тыл и экономику страны, которая разрушается под ударами России. "Люди теряют работу, а страна – валютную выручку, налоги. Особенно опасна ситуация в энергетике в преддверии зимы. Государство должно защитить энергетические объекты, обеспечить для экономики эффективное и недорогое страхование военных рисков, поддержать экспорт, прекратить силовое давление на бизнес и предоставить оборонным предприятиям долгосрочные контракты", – считает Порошенко. Он также отметил, что дефицит бюджета не даёт никаких оснований для сокращения пенсий и социальных выплат.

"И наконец – о международных союзниках. Потребность Украины во внешней поддержке на 2027 год составляет 52 миллиарда 600 миллионов долларов. Мы зависим от внешнего финансирования в то время, когда политическая ситуация в Европе становится день ото дня сложнее. Даже традиционные сторонники Украины задают всё больше вопросов о реформах, верховенстве права, коррупции и эффективности использования помощи. Доверие – это тоже валюта. Поэтому выполнение обязательств перед Евросоюзом – это составная часть обороноспособности Украины", – подчеркивает Порошенко. "Европейская Солидарность" требует безотлагательно принять законопроекты из списка Качки-КосКос: перезагрузка ГБР, принятие и выполнение Антикоррупционной стратегии, возобновление конкурсов в прокуратуре, укрепление независимости НАБУ и САП, принятие других решений в сфере верховенства права.

"Мы не поддерживаем бюджет популизма и чиновничьего комфорта, который грабит армию. Но мы готовы совместно и профессионально работать над бюджетом укрепления и устойчивости. В 2027 году Украина должна удержать три рубежа: фронт – силой оружия, тыл – силой экономики, и союз – силой доверия. Три рубежа. Один бюджет. Одна цель — выстоять и заставить Россию остановить войну. И мы с вами точно способны это сделать", – убежден Петр Порошенко.