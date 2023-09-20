Порошенко прокомментировал изъятие военного НДФЛ из бюджетов общин

Петр Порошенко назвал изъятие так называемого военного НДФЛ "похоронами децентрализации". Пятый президент требует оградить военных и местное самоуправление от такого цинизма.

Об этом Петр Порошенко сказал во время выступления в Верховной Раде.

"Если вы прислушиваетесь, то сейчас вы услышите звуки похоронного марша – это похороны децентрализации. Той реформы, которую я вместе с партнерами делал и сделал с 2014 года", – напомнил пятый президент.

Он назвал унизительными предложения субъектам местного самоуправления помогать армии без денег.

"Это – цинизм, ложь и издевательство над Конституцией. Это – издевательство над волонтерами. Потому что ресурса у волонтеров остается меньше, а совместные мероприятия волонтеров и бригад позволяют обратиться к субъектам местного самоуправления относительно средств субвенции. Чтобы срочно, немедленно решить проблемы , возникающих перед бригадами", – сказал Петр Порошенко.

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"Именно это побудило меня и нашу команду подготовить альтернативный законопроект. В альтернативном законопроекте 100% поступающих от субвенции средств могут быть потрачены исключительно на задачи обороны", – отметил Порошенко.

"Никакой брусчатки, никаких овощерезок. Исключительно на базе предложений бригад, которые имеют пункт постоянной дислокации в общине. Используются эти средства также для гражданской защиты, для бомбоубежищ, для многих других вещей. Я призываю депутатов – мажоритарщиков, работающих с волонтерами, тех, кто здесь выстроился с флагами бригад, дать отпор этому законопроекту, поддержать мой законопроект, защитить военнослужащих и победить. Победить Путина, а не на выборах. Это наша задача", – резюмировал Петр Порошенко.