Порошенко призвал страны Запада применить израильскую модель для защиты Украины

Петр Порошенко, выступая на представительной Берлинской конференции, в которой принимают участие ведущие политики из ключевых партий Германии, США, Великобритании и других стран мира, призвал западных союзников снять ограничения на ракетные удары по территории России. Он подчеркнул, что такие ограничения поощряют Кремль наносить еще больше ударов по гражданским городам и селам Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Когда мы ждем западного оружия, я не имею в виду пулеметы или бронежилеты. Речь идет о ракетах большой дальности. Почему? Потому что Украина имеет право атаковать законные военные цели на территории России. Что это значит – законные военные цели? Это российские арсеналы. Это концентрация российских войск, когда они готовы нас атаковать. И просто нет объяснений, почему мы не можем таким оружием защитить не только Украину, но и весь Западный мир", – сказал Порошенко.

"Во-вторых, больше ПВО. Вы не представляете, что это значит – просыпаться в 2, в 3 часа ночи от звуков воздушной тревоги. Никто в Украине не может быть в безопасности. Что делать, как остановить? ПВО – из Германии, из Великобритании, из США, из НАТО. Это не атакующее оружие, мы просто хотим оградить мирных жителей. Мы хотим защитить украинские города. И потому это так важно", – говорит Порошенко.

"Мы должны использовать израильскую модель. Что это значит? Когда Иран нанес ракетный удар, вы знаете, сколько государств приняло участие в защите воздушного пространства Израиля? Не будь это объединением усилий всего цивилизованного мира, результаты для Израиля были бы совсем другими. Способен ли кто-то объяснить, почему мы не можем использовать потенциал НАТО не для нападения на Россию, а для защиты украинского воздушного пространства? Нет объяснений. Для этого нам нужно это ускорить. Путин должен понимать, что у него просто нет никакой надежды выиграть эту войну. Поэтому израильский вариант для нас был бы однозначно важен", – говорит пятый президент.

"Невозможно достичь мира без полного членства Украины в НАТО. Абсолютно невозможно иметь стабильную ситуацию безопасности на континенте или по крайней мере остановить войну без членства Украины в НАТО. Мы имеем большой прогресс в членстве Украины в Евросоюзе. Но, к сожалению, у нас продолжаются долгие и безрезультатные дискуссии о том, стоит ли открывать Украине дверь в НАТО. Ответ на этот вопрос есть в Бухарестском меморандуме, когда нам подтвердили, что двери в НАТО для Украины открыты. Мой вопрос как пятого президента Украины: если дверь открыта, впустите нас. Если вы не впустите нас, скажите, что дверь закрыта, и объясните это всем людям мира, почему", – отмечает Порошенко.

Он также в очередной раз призвал усилить санкции против государства-агрессора, чтобы избавить Путина от финансовых ресурсов для продолжения войны.

"Единственный язык, который Путин понимает, – это язык силы. Почему? Потому что Путин зайдет так далеко, насколько мы вместе позволяем ему зайти. И остановится именно в том месте, где мы вместе остановим его", – убежден Петр Порошенко.