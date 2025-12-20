Порошенко передал в 24 бригады полторы тысячи шин и мобильные шиномонтажи

Петр Порошенко передал 1500 шин и два шиномонтажных комплекса для 24 бригад Сил обороны. Об этом сообщает "Европейская Солидарность".

"Сегодня мы приехали к воинам с очередным грузом. Привезли то, без чего невозможна логистика и любое движение войск: контейнер с надежной резиной для грузовиков КрАЗ, УРАЛ и HMMWV — хватит всем. Также передаем незаменимых помощников — два мобильных шиномонтажных комплекса с RunFlat на базе двух прицепов", – показал Порошенко.

Во время встречи с военными пятый Президент также приветствовал решение европейских партнеров о финансировании для Украины.

"Еще вчера финансирование Украины находилось под большим вопросом — из-за того, что отдельные страны заблокировали доступ к арестованным российским активам на сумму 320 млрд долларов. Сегодня два еврокомиссара сообщили мне итоги Саммита ЕС: для Украины отдельно предусмотрено 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Это означает, что в ближайшие два года Украина имеет гарантированные источники финансирования, в том числе и для сектора обороны", – написал Порошенко в соцсетях.

"В то же время партнеры четко очертили три условия: независимость антикоррупционных органов и реальную борьбу с коррупцией; верховенство права, защита прав оппозиции и гражданского общества; продолжение реформ. Никто больше не готов закрывать глаза на коррупционные действия украинской власти, такие как "Миндичгейт", и на тех, кто к ним причастен. Именно эти скандалы подорвали доверие наших партнеров. Отныне использование средств ЕС будет находиться под жестким и постоянным аудитом", – подчеркнул лидер партии.

"Но прежде чем просить деньги у партнеров, Украина должна доказать способность эффективно управлять собственными финансами. Именно поэтому я внес в парламент изменения в принятый Бюджет-2026. 100 млрд гривен мы обязаны забрать у пропагандистского телемарафона, лживых телеграмм-каналов, завышенных зарплат прокуроров и ГБР, так называемых "кэшбеков" и другого бюджетного бреда. Эти средства должны пойти на Вооруженные Силы Украины: увеличение НДФЛ для бригад, индексацию денежного обеспечения военнослужащих и прямое усиление армии", – пишет Порошенко.

"Мы должны восстановить доверие общества к власти, доверие фронта к тылу и доверие партнеров к Украине. Мирные переговоры должна вести профессиональная команда, а не коррупционные ермаки. Мы хотим мира, но не капитуляции. В Конституции Украины закреплен курс на вступление в Европейский Союз — и это гарантия того, что мы больше никогда не вернемся в российскую империю. Вступление в НАТО — это единственная реальная гарантия нашей безопасности. Первым и безоговорочным приоритетом государства должна оставаться Армия", – убежден лидер партии.

"Я горжусь тем, что наша команда не останавливает работу, которую мы ведем уже 12 лет. Продолжаем помогать армии, хотя и удается делать это меньше только в связи с тем, что против меня введены незаконные санкции. Я единственный человек в мире, против которого одновременно введены и санкции Зеленского, и санкции Путина. Басманный суд объявил меня в розыск за "геноцид российского народа". В частности меня обвинили в гибели захарченко, гиви, мотороллы, дремова", – напомнил пятый Президент.

"Мы знаем, что нужно армии. Делали, делаем и будем делать все для нее столько, сколько будет нужно", – резюмирует Порошенко.

