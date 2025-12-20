Порошенко является единственным человеком, против которого введены одновременно санкции Путина и Зеленского, – адвокат Новиков

Уголовные дела против Петра Порошенко, которые возбудило ГБР по заявлениям Портнова, и уголовные дела против пятого Президента в России имеют много общего. Об этом в комментарии журналистам сказал адвокат Илья Новиков.

Он, в частности, напомнил о недавнем сообщении Генпрокуратуры РФ по обвинениям в "геноциде народа Донбасса" против Порошенко и ряда других украинских деятелей. Об этом сообщает "Европейская Солидарность". Адвокат провел параллели касательно этих дел.

"Эта ситуация просто яркое совпадение, почти полное, между тем, что происходит в российском следствии, и тем, что происходит в ГБР", – говорит Илья Новиков.

"Мы знаем, что в марте 2014 года было создано в российском Следственном комитете отдельное главное управление для расследования того, что они называют "геноцидом донецкого народа", или "луганского народа" или "русского народа", – сказал Новиков.

"В этом производстве была гигантская куча документов, более 100 тысяч так называемых "свидетелей" и более 20 тысяч так называемых "потерпевших". Тот факт, что они наконец определились в конце 2025 года, это определенный маркер, определенные признаки того, что происходит. Прежде всего надо понимать, что россияне очень укладываются в попытку юридически отбелить свою военную агрессию на уровне международных институтов", – объясняет адвокат.

"Второй момент, на который надо обратить внимание, откуда там Басманный суд. Басманный суд – это такая аналогичная структура, как Печерский суд. Это главный уголовный суд, через который проводятся в том числе политически мотивированные решения уголовных процессов", – говорит Новиков.

Он также напомнил, что против Порошенко на определенном этапе в Украине открыли более 100 производств, за которыми стоял Андрей Портнов.

"Они объединялись, разъединялись, мы даже не можем оперативно отследить, сколько их сейчас, но их точно десятки. Мы точно знаем, что там стоит подпись Портнова. Андрей Портнов сам выступал лично как заявитель в этих производствах, которые абсолютно укладываются в российские нарративы, попадают в логику, которая есть в российских обвинениях против Порошенко", – говорит Новиков.

"И по состоянию на декабрь 2025 года, когда россияне объявили, что они свое уголовное дело передали в так называемый "Верховный суд Донецкой Народной Республики", по состоянию на этот момент не закрыты производства в Государственном бюро расследований, хотя Портнова уже более полугода нет. И эта ситуация не требует объяснения. Наоборот, я считаю, что она настолько очевидна, откуда эти дела взялись здесь в ГБР, и настолько очевидно, почему ГБР до сих пор не считает целесообразным сказать, что они уже разобрались и их можно закрывать", – считает Илья Новиков.

"Может, наконец, это будет последним стимулом, когда уже россияне определили, что они обвиняют в "геноциде" Порошенко, Залужного, других генералов, других должностных лиц, кто реально приобщался к войне, к организации сопротивления, как на первом этапе с 2014 года, так и во время полномасштабного вторжения. Может это будет все же признаком того, что уже пора пересмотреть и закрыть политически мотивированные уголовные производства против Порошенко здесь", – считает адвокат.

"Потому что это абсолютно абсурдная ситуация, когда оказывается, что Порошенко является единственным человеком, против которого существуют одновременно санкции Путина и Зеленского. Является единственным человеком, против которого существуют уголовные производства тождественные по логике, которая в них заложена, и в российской генеральной прокуратуре, и в ГБР по состоянию на декабрь 2025 года", – резюмирует Илья Новиков.

8 декабря этого года стало известно, что Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении "высшего политического руководства" Украины, в частности в отношении Порошенко, Залужного, Турчинова и других. По версии российского следствия, с апреля 2014 года "обвиняемые и другие должностные лица с целью геноцида" населения Донецкой и Луганской областей "отдали приказы подчиненным военнослужащим ВСУ и другим вооруженным формированиям по применению против мирных жителей огнестрельного оружия, бронетанковой техники, боевой авиации". Украинским деятелям заочно предъявили обвинение по статье о геноциде, а уголовное дело передали из Басманного суда Москвы в суд в оккупированной Донецкой области.

Как известно, в 2024 году Росфинмониторинг внес Петра Порошенко в реестр "террористов и экстремистов" за финансирование ВСУ.