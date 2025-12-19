Подарок к Рождеству: фронтовые бригады получили 100 дронов-камикадзе 'Молния' от Порошенко

Партию дронов-камикадзе "Молния" получили подразделения нескольких бригад от Фонда Порошенко. Эти средства поражения демонстрируют высокую эффективность и имеют положительные отзывы с фронта.

Видео дня

Об этом сообщил в своих соцсетях Петр Порошенко.

"100 самолетиков мы передаем различным родам войск накануне Рождества. Дроны развивают крейсерскую скорость до 110 километров в час, преодолевают расстояние до 60-70 км за линию боестолкновения. Они могут перерезать логистику, атаковать штабы и устраивать диверсии в тылу врага. Легкие, быстрые и очень взрывные", – написал Порошенко.

Он добавил, что дроны получили подразделения Сил специальных операций, Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, а также ТрО.

"Ребята говорят, что ситуация на фронте тяжелая. Воинам необходима наша поддержка, им нужно вооружение, им необходимо достойное денежное обеспечение. Сейчас, а не когда-то потом. Поэтому "Европейская Солидарность" призвала Верховную Раду немедленно проголосовать законопроект об изменениях в принятый Бюджет-2026. В этих изменениях средства из зарплат депутатов и "нацкешбэка" на сумму 100 миллиардов гривен передаются Вооруженным силам", – напомнил Порошенко.

"Европейская Солидарность" уже собрала сто подписей за отставку Кабмина или по крайней мере тех членов правительства, которые являются фигурантами Миндичгейта. Коррупционеры и дальше продолжают находиться у власти – мы этого не допустим. Нет никаких компромиссов, когда речь идет о поддержке Вооруженных сил. Мы будем стоять за наших защитников столько, сколько потребуется", – пишет пятый президент.

Как известно, в начале декабря Фонд Порошенко инициировал программу по поставке в войско дронов-камикадзе украинского производства "Молния". Тогда же военным была передана первая партия дронов.