Порошенко передал партию 'Ай-Петри' в войска, следующая пойдет на защиту Киева

Петр Порошенко передал 7 комплексов противодействия вражеским разведкам в подразделения ВСУ.

По словам пятого Президента, на днях еще 15 комплексов поступят защитникам столицы.

"Сегодня мы наконец начинаем передачу комплексов "Ай-Петри" в этом году. В войска отправляются семь единиц общей стоимостью 60 000 000 гривен. Отныне они будут работать в боевом распоряжении 421-го отдельного батальона и одного из центров, осуществляющих противодействие вражеской разведке", – отметил Порошенко в соцсетях.

"Пока одни воруют деньги на защите энергетики, наша команда делает все, чтобы объекты критической инфраструктуры были прикрыты от вражеских атак. 15 комплексов "Ай-Петри" уже скоро будут защищать критическую инфраструктуру Киева. До конца месяца планируем передать их подразделениям, которые прикрывают небо над столицей", – сообщил пятый Президент.

"Комплексы ПДТР "Ай-Петри" — это высокотехнологичное украинское оружие, изготавливаемое из отечественных деталей. Они могут удачно работать как по дронам-разведчикам, так и по ударным "шахедам". И уже успели наделать шума на фронте благодаря своей эффективности. Сейчас они прикрывают артиллерийские бригады, операции по обеспечению подразделений боеприпасами и эвакуацию раненых с поля боя", – пишет Порошенко.

Начиная с осени 2023 года, Петр Порошенко инвестировал более 200 миллионов гривен в производство уникальных систем противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ", которые успешно прошли испытания и используются в Вооруженных Силах, прикрывая тысячу километров линии боестолкновения. Государство долгое время не выделяло финансирование на эту программу. В марте 2025 года Порошенко сообщил о контракте с Министерством обороны.

В состав каждого комплекса входит само средство ПДТР, пикап, зарядная станция, генератор и необходимая электроника. "Это кибербезопасность, которая имеет уникальные свойства, разработанная специалистами нашей команды – программистами, инженерами. Сегодня ничего подобного нет ни в Вооруженных Силах Украины, ни у противника. А мы наладили серийное производство", – сообщал ранее Порошенко. Всего с начала проекта войска уже получили более двух с половиной сотен установок.