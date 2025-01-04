Порошенко объяснил, почему нужно прекратить транзит российской нефти через нефтепровод 'Дружба'

Украина должна прекратить поставки российской нефти через нефтепровод "Дружба". Он отметил, что после начала полномасштабного вторжения уже неоднократно призывал остановить этот транзит, благодаря которому государство-агрессор получает миллиарды для войны против Украины. Об этом в эфире телеканала "Прямой" сказал Петр Порошенко, сообщает "Европейская Солидарность".

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Порошенко также назвал прекращение транзита российского газа в Европу правильным, но запоздавшим решением.

"Вы знаете, сколько нефти нефтепровод "Дружба" качал в 2024 году? По официальным данным, эта цифра составляет 300 тысяч баррелей в день. Если вы умножите на текущую цену "Юралс", а нефть сейчас стоит достаточно высоко, и умножите 300 тысяч баррелей, умножите на 360 дней на расчет этого, то вы выйдете на сумму, значительно превышающую 7 миллиардов", – посчитал Порошенко.

"Я не буду вас утомлять цифрами. Запомните только две. 5,5 миллиарда, которые россия получала в год за газ, и 7,5 миллиарда, которые россия получает в год за нефть. Это выходит 13 миллиардов. Каков военный бюджет России? Чуть больше 130 миллиардов. Следовательно, 10% военного бюджета страна-агрессор Россия получает через территорию Украины, продавая нефть и газ, которые качают украинские монополисты", – констатировал пятый Президент. Он также объяснил, почему сейчас открывается возможность остановки "Дружбы".

"Контракт по нефти иной, чем контракт по газу. Он не так долгосрочный. Действительно, была угроза, что Россия сможет найти пути обойти Украину. Украина потеряет деньги за транзит, но не остановит поток нефти. Сейчас совсем другие времена. Потому что раньше Россия пользовалась услугами так называемого теневого флота, когда разные корабли из оффшорных государств вывозили российскую нефть и поставляли ее потребителям с Глобального Юга. Индия, Китай – они составляли самое большое количество рынка, куда Россия доставляла подсанкционную нефть. Но ситуация изменилась", – констатирует Порошенко.

"Сегодня финский суд принял решение об аресте теневого танкера, зарегистрированного на островах Кука, и были найдены убедительные доказательства, что этот танкер принимал непосредственное участие в разрушении электрокабеля и кабелей связи в Балтийском море. Этот вопиющий случай привел к тому, что единство стран по усилению санкций, по аресту и остановке теневого флота стало гораздо больше", – объясняет Петр Порошенко.

"О роли президента Трампа. У меня была возможность общаться во время своего визита с членами его переходной команды. И было ясно отмечено, что санкции и их применение будут работать более эффективно, чем было до этого. Произошел инцидент у берегов Испании с российским судном, которое везло разные военные грузы в связи с Сирией. И уже никто не будет играть с теневым флотом", – считает Петр Порошенко.

"Россия, ранее отгружавшая через Черное море теневым флотом нефтепродукты, имеет сейчас вопиющую экологическую катастрофу в Керченском проливе, имеет полные блокады теневого флота по перевозке нефти. И возможностей у них дополнительно экспортировать еще 300 тысяч баррелей нефти в сутки просто физически нет", – отмечает Порошенко.

"Итак применение этих мер лишит Россию 10% военного бюджета. Представьте себе на 10% меньше патронов, на 10% меньше войск, на 10% меньше бомб, на 10% меньше ракет. В ближайшее время мы в парламенте инициируем соответствующий проект постановления, которым обязуем правительство принять необходимое решение по остановке нефтяного транзита через территорию Украины и соответственно сокращению российского экспорта на 7 миллиардов долларов. И очень надеюсь на поддержку этой инициативы со стороны президента Зеленского. Вот и будет эффективное взаимодействие", – резюмирует Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZ.UA, Порошенко призвал помочь Молдове с газом.