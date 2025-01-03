Это в интересах национальной безопасности Украины: Порошенко призвал помочь Молдове с газом

Молдавия объявила чрезвычайную ситуацию в энергетике. Петр Порошенко призвал помочь соседней стране преодолеть энергетический кризис, спровоцированный гибридными действиями России.

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Об этом пятый президент сказал в эфире телеканала "Прямой". Он заявил, что в интересах Украины помочь Молдове.

По словам Порошенко, государство-агрессор всегда использует энергоносители как оружие, и ситуация в Молдове это еще раз доказало.

"Я думаю, что в этих условиях мы можем украинскую добычу газа использовать для поддержки наших партнеров и надежных друзей. Я имею в виду дружественную нам Молдову. Молдова сейчас объявила чрезвычайную ситуацию в энергетике, у них нет позиций ни по нефти, ни по газу, ни по электроэнергии. Там вопрос гораздо меньше 1 миллиарда кубов газа. И Украина, если кто-то возражает против поставки со стороны Европейского Союза, сможет поставить, продать в условиях расчетов необходимый газ Молдове", – убежден Петр Порошенко.

"Нужно не дать возможности России использовать провокацию с оккупированной территории Молдовы для препятствования европейским демократическим силам победить на парламентских выборах. Думаю, что для нас это тоже вопрос национальной безопасности. Для нас это также вопрос контроля безопасности границ, которые у нас есть с Республикой Молдова. Я очень советовал бы внимательно просчитать эти возможности для инвестиций в национальную безопасность и оборону государства", – подчеркнул Порошенко.

Петр Порошенко также назвал правильным, но запоздавшим решение прекратить транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему. Он напомнил, что срок этого кабального для Украины контракта истек в 2019 году, но после встречи Зеленского с Путиным его продлили еще на 5 лет.

Как известно, с 2014 по 2019 год Украина обрела энергетическую независимость от РФ, прекратила покупать российский газ, подала иски в Стокгольмский арбитраж против Газпрома и отсудила более 4 млрд долл. США, которые, в частности, были направлены на развитие ракетной программы.