Порошенко о 90 млрд от ЕС: никто больше не готов закрывать глаза на 'Миндичгейт'

Западные партнеры Украины больше не будут закрывать глаза на коррупционные скандалы украинской власти, а потому выделенные на 2026-2027 годы 90 млрд евро будут находиться под серьезным контролем.

Об этом заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, отметив, что страны ЕС ожидают от Украины изменений.

"Никто больше не готов закрывать глаза на коррупционные действия украинской власти, например "Миндичгейт", и на тех, кто к ним причастен", – заявил Порошенко.

Он выразил убеждение, что использование средств ЕС отныне будет находиться под жестким и постоянным аудитом.

По его словам, Украина должна доказать способность эффективно управлять собственными финансами. Таким шагом может стать принятие изменений в Госбюджет на 2026 год о перераспределении 100 млрд гривен в пользу Вооруженных сил Украины. Речь идет о средствах, которые сейчас предусмотрены на телемарафон, пропагандистские телеграм-каналы, завышенные зарплаты прокуроров и ГБР и другой "бюджетный бред".

Порошенко подчеркнул, что выделение ЕС 90 млрд евро для Украины, означает гарантированное финансирование, в том числе и для сектора обороны. В то же время европейские партнеры ожидают от Украины обеспечения реальной независимости антикоррупционных органов и борьбы с коррупцией, верховенства права и защиты прав оппозиции и гражданского общества, а также продолжения реформ.