Порошенко на девятую годовщину безвиза: Украина доказала, что способна достигать больших целей

Украина, получив безвиз девять лет назад, доказала, что умеет достигать больших целей, когда объединяется ради общей цели. Этот опыт необходимо применить и к воплощению в жизнь идеи вступления в Европейский Союз.

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Об этом заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко на годовщину введения безвиза между Украиной и ЕС.

"Девять лет назад Украина получила безвиз с Европейским Союзом. Я хорошо помню, чего это стоило: годы переговоров, сотни выполненных обязательств, десятки принятых законов", – написал политик.

Он вспомнил, что до введения безвиза поездка в Европу сопровождалась значительной бюрократией, прохождение которой "все еще не гарантировало, что ты сможешь выехать", поскольку "украинский паспорт открывал немного дверей".

"Но кропотливая работа с партнерами, диалог с парламентом и внедрение целого ряда реформ, развитие антикоррупционных и многих других институтов позволили нам это изменить", – подчеркнул Порошенко.

Он напомнил, что вслед за безвизом в Украину пришли лоукосты и "билет в Вену, Варшаву или Берлин стал стоить меньше, чем ужин в том же городе".

Этот же безвиз, как замечает политик, "стал спасением для миллионов людей, когда пришла большая война": в самые страшные дни Европа была открыта.

"Да, небо над Украиной сейчас закрыто. Дорога из Киева за границу — это уже не несколько часов, а почти сутки: поезд, автобус, очереди. Но безвиз остался. Это те двери, которые не закрылись", – отметил политик.

Он добавил, что безвиз напоминает главное: "Украина умеет достигать результата, когда мы объединены вокруг общей цели".

"Сегодня Украина стоит в шаге от реального начала переговоров о вступлении в Европейский Союз. И я точно говорю, что формула не изменилась. Нам нужны реформы, которые меняют страну. Институты, которые работают. Верховенство права, которое защищает граждан. Демократия, которая не сворачивается даже во время войны", – написал лидер "Евросолидарности".

Порошенок отметил, что Украина способна достигать больших целей и теперь должна доказать, что "способна пройти весь путь — к полноправному членству в Европейском Союзе".