'Поощряет Путина затягивать войну против Украины': Волкер раскритиковал решение Трампа ослабить санкции против РФ

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что решение президента США Дональда Трампа ослабить санкции против российской нефти было ошибочным. В краткосрочной перспективе это может дать главе Кремля Владимиру Путину больше ресурсов, однако в долгосрочной перспективе не будет иметь большого значения.

Видео дня

Об этом он заявил в интервью "Укринформу". По его словам, это решение никак не повлияет на цены на нефть, если вообще сможет повлиять.

"Это ошибка, потому что оно почти не повлияет на мировые цены на нефть, если вообще повлияет. Зато это даст Путину больше ресурсов и, таким образом, поощряет его затягивать свою войну против Украины. Поэтому я считаю, что в этом смысле это ошибка. В долгосрочной перспективе это не будет иметь большого значения. Однако в краткосрочной - будет иметь. В долгосрочной перспективе, думаю, цены на нефть снова пойдут вниз, и это значительно сильнее повлияет на Путина", – подчеркнул Волкер.

Что сказал Волкер

По его мнению, украинские удары по нефтеэкспортным терминалам вглубь территории России, направленные на уничтожение российских возможностей по экспорту нефти, вместе с более низкими ценами на нефть и меньшими объемами отгрузки нефти"фактически компенсируют последствия решения, которое приняли США".

Экс-спецпредставитель США отметил, что сейчас такое решение Вашингтона заключается только в разрешении на продажу российской нефти, которая уже находится в море, а не общий экспорт.

"Поэтому я надеюсь, что это решение останется ограниченным именно этими рамками и будет действовать непродолжительный период", – констатировал дипломат.

Что предшествовало

Министерство финансов США еще в прошлом месяце ввело отсрочку действия санкций в отношении российской нефти, чтобы снизить цены на энергоресурсы после блокады Ираном Ормузского пролива. Временное разрешение, которое позволяло странам покупать часть подсанкционной нефти и нефтепродуктов РФ, действовало с середины марта до 11 апреля. Оно касалось того сырья, которое успели загрузить на танкеры до 12 марта, то есть которое уже было в море.

Решение объясняли попыткой стабилизировать мировые цены на энергоносители на фоне войны США и Израиля против Ирана и блокирования Ормузского пролива.

В то же время 16 апреля министр финансов США Скотт Бессент на брифинге в Белом дом заявил, что Соединенные Штаты "не будут возобновлять генеральную лицензию на российскую нефть". Первый раз ослабление санкций против РФ произошло после телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным 9 марта и последующего визита российского спецпосланника Кирилла Дмитриева в США.

Кроме этого, Соединенные Штаты сняли санкции со 140 млн баррелей нефти из Ирана, которая уже находилась в море. Американское правительство убеждало, что благодаря этому"иранская нефть" будет использована "против Ирана", ведь результатом будет стабилизация мировых цен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!