Польша присоединилась к Антибаллистической коалиции, – Туск

Польша присоединилась к Антибаллистической коалиции, целью которой является создание общей европейской системы противоракетной обороны для защиты от баллистических ракет. В ходе саммита Карпатской инициативыпремьер-министр страны Дональд Туск обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским формат этого сотрудничества.

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Об этом Туск сообщил в соцсети X в пятницу, 18 сентября. Он также опубликовал соответствующее видео со своим обращением.

Польша стала частью совместного проекта

По словам Туска, вопрос об участии Польши в Антибаллистической коалиции обсуждался в ходе саммита Карпатской инициативы, который проходит в Ивано-Франковской области. В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским стороны определили формы и рамки будущего сотрудничества.

"Помните важные дебаты о том, должна ли Польша входить в Антибаллистическую коалицию, почему она до сих пор не входит в группу государств и предприятий – как украинских, так и европейских, – которые будут совместно работать над укреплением обороны от баллистических ракет? Так вот, с сегодняшнего дня Польша является частью этого большого проекта", – объявил польский премьер.

Туск: это должно усилить защиту европейского неба

Польский премьер отметил, что в ходе бесед с Зеленским стороны определили конкретные рамки будущего взаимодействия.

"Здесь, в ходе бесед с президентом Зеленским, мы определили формы и рамки этого сотрудничества. В будущем – может, не сегодня, но, безусловно, завтра — это будет означать гораздо более безопасное европейское, а значит, и польское небо", – сказал Туск.

Напомним, в пятницу, 18 сентября, в Украине стартовал саммит нового формата C8 – Карпатской восьмерки. К нему присоединились Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле Украина вместе с девятью европейскими государствами официально объявила о создании Антибаллистической коалиции. Ее главной целью является разработка совместной системы противоракетной обороны для защиты Европы от баллистических угроз. К инициативе присоединились Франция, Великобритания, Германия, Италия, Испания, Швеция, Норвегия, Дания, Нидерланды.

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