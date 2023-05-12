Южная Корея поддержала украинскую формулу мира: Дмитрий Кулеба рассказал о переговорах

Южная Корея присоединилась к странам, которые поддерживают реализацию формулы мира, представленной президентом Украины Владимиром Зеленским. В Сеуле также рассматривают возможность участия в восстановлении нашей страны.

Видео дня

Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. На свой странице в Twitter он поделился фотографией с коллегой из Южной Кореи Паком Джином. Дипломаты жали друг другу руки.

Кулеба рассказал, что его встреча с главой дипломатии Южной Кореи была "значимой".

"[Джин] сообщил мне, что Республика Корея поддерживает формулу мира президента Зеленского. Мы обсудили участие Кореи в восстановлении Украины и приветствовали растущую интенсивность двусторонних контактов между нашими странами", – написал руководитель украинского внешнеполитического ведомства.

Как писал OBOZREVATEL:

– Кулеба в одном из интервью заявлял, что после победы Украины в полномасштабной войне может оставить должность министра и уехать жить в село.

– Своими планами после войны поделился также и президент Зеленский. Лидер государства твердо заявил, что останется до победного конца на рабочем месте, а вот потом съездит на море.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!