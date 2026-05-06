Польша готова пропустить Фицо на парад в Москву, если он разблокирует помощь Украине, – Сикорский

В Варшаве могут "простить" премьер-министру Словакии Роберту Фицо его поездку в Москву 9 мая, если он поддержит помощь Украине. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Видео дня

Он выступил с соответствующим заявлением во время конференции по безопасности Defence24 Days Days в Варшаве 6 мая. Его цитирует Denník N.

"Можем это простить"

По словам Сикорского, недавнее интервью Фицо произвело на него положительное впечатление. Польский министр отметил, что словацкий премьер продемонстрировал более конструктивный подход к вопросу Украины.

"Несколько дней назад я читал интервью с премьер-министром Фицо. Он на самом деле звучал очень позитивно. Если он поедет в Россию, но при этом разблокирует помощь Украине, возможно, мы сможем ему простить", – заявил глава МИД Польши.

Сикорский также выразил надежду, что новое правительство Венгрии в будущем тоже откажется от блокирования решений по поддержке Украины.

Помощь Украине и новая роль V4

Польский дипломат напомнил об уже согласованном кредите для Украины на 90 миллиардов евро и отметил, что Варшава ожидает дальнейшего разблокирования европейских механизмов поддержки Киева.

В то же время Сикорский заявил, что видит шанс на "новую главу" в работе Вышеградской группы после изменения риторики отдельных стран региона в отношении Украины.

Визит Фицо в Москву

Роберт Фицо ранее подтвердил, что 9 мая посетит Москву по случаю годовщины окончания Второй мировой войны. В то же время он заявил, что не будет участвовать в военном параде на Красной площади.

При этом словацкий премьер отметил, что планирует короткую встречу с российским диктатором Владимиром Путиным во время этой поездки.

Как сообщал OBOZ.UA, Фицо внезапно передумал идти на парад в Москве 9 мая. По его словам, он прибудет в российскую столицу в эту дату только чтобы возложить цветы к могиле неизвестного солдата, а также планирует короткую встречу с Путиным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!