Нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко подал в ГБР заявление о преступлении, совершенном работниками НАБУ. По словам политика, детективы незаконно ворвались в его служебный кабинет в офисе партии и провели обыск без разрешения суда, прокурора или составления протоколов.

Видео дня

Об этом Власенко заявил в Верховной Раде. Его цитирует сайт ВО "Батькивщины".

По словам нардепа, проведя обыск без разрешения суда или прокурора и не составив ни одного процессуального документа и протокола обыска, следователи НАБУ совершили уголовное преступление.

"Это не следственное действие, а террористический акт! Чем это все отличается от того, что творили карательные органы Януковича? Абсолютно ничем. Полное беззаконие", – возмутился Сергей Власенко.

По мнению депутата, действия НАБУ – это месть ему за работу возглавляемой парламентской ВСК, которая разоблачила коррупцию в Высшей квалификационной комиссии судей и нарушения в самом Национальном антикоррупционном бюро.

"Я знаю, что сейчас детективы НАБУ получили команду искать что-либо на меня, на моих коллег по ВСК", – заявил народный избранник.

Власенко обвинил ведомство в неэффективности, вспомнив три оправдательных приговора, принятые в течение последних недель Высшим антикоррупционным судом.

"Я добьюсь того, чтобы люди из НАБУ, которые нарушали закон, были привлечены к ответственности. А ВСК, несмотря ни на что, будет работать и даст результат", – заявил Сергей Власенко.

Детали политического скандала

В июне 2025 года Верховная Рада Украины сформировала временную следственную комиссию для проверки вероятных коррупционных злоупотреблений в правоохранительной системе и органах правосудия. Возглавил ее народный депутат от ВО "Батькивщина" Сергей Власенко.

В рамках работы ВСК активно работала над проверкой деятельности Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), Общественного совета добропорядочности (ОСД), а также самого Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Позже, в январе 2026 года, НАБУ вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой активизировали расследование по делу, касающемуся лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко – политического союзника Власенко. Следственные действия коснулись и рабочего кабинета самого депутата.

Власенко тогда заявлял, что обыски проходили с существенными нарушениями процессуальных требований, а их реальной целью якобы было изъятие материалов ВСК, которые могут разоблачать проблемы в работе бюро и механизмах отбора судей.

Со своей стороны Тимошенко и ее адвокаты расценили действия антикоррупционных органов как политически мотивированные и имеющие целью подорвать репутацию оппозиционной политической силы.

Как сообщал OBOZ.UA, Юлия Тимошенко с соратниками подала жалобу в Высший совет правосудия на судью Виталия Дубаса по ее делу. Тимошенко заявила, что он выполняет политический заказ власти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!