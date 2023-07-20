'Полностью прекратит': глава МИД сказал, на что повлияет поставка Украине F-16

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на односторонний разрыв Россией всех зерновых соглашений и дальнейшие угрозы Москвы всем судам, которые будут идти в украинские порты. Дипломат подчеркнул, что в свете таких событий западные партнеры должны поспешить с принятием решения о снабжении Украины американскими истребителями F-16.

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"Идеальным сценарием будет полное прекращение российской морской блокады украинских портов. Это будет возможно, когда Украина получит первые эскадрильи F-16", – указал Кулеба. Слова чиновника цитирует пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По его словам, боевые самолеты смогут корректно патрулировать морские пути и небо над ними. Министр выразил благодарность странам ЕС, которые уже вносят активный вклад в авиационную коалицию, и призвал как можно быстрее имплементировать все процедуры.

"Цель России состоит не только в нанесении ущерба Украине, но и в обогащении за счет роста цен на продовольствие. Россия уничтожила "Зерновую инициативу", наносит удары по украинским портам и инфраструктуре, задействованным в морском экспорте, и в то же время увеличивает собственное предложение зерновых на мировых рынках. Другими словами, они ракетными ударами пытаются устранить Украину с рынка как конкурента, заставляют конечных покупателей, потребителей хлеба в Азии и Африке, платить за их выход из Черноморской зерновой инициативы и финансировать российскую военную машину", – обозначил Кулеба циничные планы Кремля.

Напомним, что с 20 июля Россия объявила все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, такими, что перевозят военные грузы. Таким образом, государство-террорист будет считать их "законной военной целью".

Однако на подобную браваду отреагировали в украинском Минобороны. Там немного остудили пыл агрессора, напомнив незавидную судьбу легендарного крейсера "Москва".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли обозначил приоритет в военной помощи для Украины, и он не в самолетах F-16. По его словам, наибольшие потери украинские защитники сейчас терпят не от российских авиаударов, а от минных полей.

"Контроль за воздушным пространством можно установить двумя способами: с воздуха или с земли. Наиболее эффективный способ достижения этого для украинцев сейчас – системы ПВО, которые им предоставляют с начала войны. Они позволяют защищать силы, идущие в наступление, от ударных вертолетов и ближнего огня с самолетов. Сейчас у украинцев есть такая возможность", – заметил американский военный.

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