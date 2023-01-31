Полномасштабная война не помешала: нардепы и их семьи приобрели авто на $1,3 млн после 24 февраля – расследование

Народные депутаты Украины от разных фракций после начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года приобрели автомобилей на 1,3 млн долларов. Среди них "слуги народа" Ирина Аллахвердиева, Леонид Галушко, Евгений Брагар и Александр Горобец, представители экс-ОПЗЖ Суто Мамоян, Владимир Кальцев и другие.

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Об этом говорится в сюжете Вадима Коршенко на Bihus.Info. Скупать дорогие автомобили нардепам не помешала даже полномасштабная война.

Так, в конце сентября 2022 года народная депутатка от фракции "Слуга народа" Ирина Аллахвердиева стала владелицей автомобиля Mercedes-Benz S500L 2021 года выпуска, рыночной стоимостью не менее 4,4 млн грн. При этом в комментарии журналистам Bihus.Info Ирина Аллахвердиева заявила, что автомобиль обошелся ей всего в 1 млн грн, то есть якобы в четыре раза ниже его рыночной стоимости. Как тут не вспомнить, что НАБУ расследует уголовное производство, в котором проверяет происхождение 20 млн грн, якобы подаренных народной депутатке ее отцом в течение 2021-2022 годов.

Другой депутат от фракции "Слуга народа" Александр Горобец был замечен журналистами в августе 2022 года под рестораном в центре Киева. Его привез туда свежеприобретенный Mercedes-Benz S560 2017 года выпуска стоимостью 70 тыс. долларов. В ответ на вопросы журналистов Горобец заявил, что автомобиль принадлежит его другу-ритейлеру, который нардепа только подвозит. Как выяснилось, владельцем роскошного автомобиля оказался водитель, давно работающий с Горобцом.

Летом 2022 года на отца нардепа от фракции "Слуга народа" Леонида Галушка оформили гибридный Lexus NX300H 2021-го, а в начале декабря еще и гибрид Volvo XC90 2022 года. Цены на такие начинаются от 40 и 55 тыс. долларов соответственно. Также журналисты Bihus.Info зафиксировали депутата в правительственном квартале за рулем автомобиля Mercedes-Benz S500 2010 года (от 10 тыс. долларов). Все три автомобиля имеют любимые номера нардепа с числом 9899. Ранее депутат Галушко пользовался Toyota Land Cruiser 200 с аналогичным номерным знаком, принадлежащим его матери.

Другая народная депутатка от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк в июле 2022 года приобрела внедорожник Jeep Grand Cherokee 2021 года выпуска. Предварительно она продала свои подержанные автомобили Honda CR-V и Mercedes-Benz GLC. В комментарии Bihus.Info нардепка сообщила, что стоил автомобиль около 1,8 млн грн, а также, что она подала соответствующие изменения в декларацию.

В мае 2022 года нардеп от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар стал владельцем Lexus CT200h 2012 года. Это восстановленный после ДТП автомобиль, приобретенный в США за 3250 долларов. В Украине цены на аналогичные автомобили стартуют с 13,8 тыс. долларов.

В мае 2022 года на сына нардепа Евгения Шевченко, избранного от партии "Слуга народа", а сегодня члена депутатской группы "Восстановление Украины", оформили Mercedes-Benz G63 AMG 2022 года. Цены на такие стартуют от 216 тыс. долларов. Также журналисты Bihus.Info фиксировали нардепа в правительственном квартале на BMW X5M стоимостью от 169 тыс. долларов, тоже оформленном на его сына.

Также бывший "Слуга народа" Артем Дмитрук уже в 2023 году поздравил свою аудиторию в Instagram из салона автомобиля Land Rover Range Rover четвертого поколения. Самые дешевые такие стоят на вторичном рынке 35 тыс. долларов.

Также в начале января 2023 года на трассе Киев–Чоп было зафиксировано превышение скорости автомобилем BMW M760Li 2019 года. На месте пассажира сидела женщина, похожая на нардепку от фракции "Слуга народа" Маргариту Шол. За рулем был человек, похожий на Василия Шола – якобы бывшего мужа народной депутатки. Как выяснилось, автомобиль стоимостью минимум 97 тыс. долларов оформлен на мать Василия Шола в ноябре 2022 года.

Народный депутат группы "За будущее" Анатолий Урбанский к автомобилю Range Rover Autobiography 2019 года, оформленному на его жену, 7 января 2023 года дооформил Mercedes-Benz G63 AMG 2022 года, который стоит от 216 тыс. долларов.

Когда-то нардеп от запрещенной ОПЗЖ, а ныне член депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Владимир Кальцев в сентябре 2022 года приобрел Jeep Grand Cherokee 2013 года. Цены на такие стартуют с 16,8 тыс. долларов.

Другой нардеп из группы "Платформа за жизнь и мир" Суто Мамоян ранее приезжал в Верховную Раду на Rolls-Royce Cullinan, оформленном на его дядю Арафата Мамояна. В июле 2022 года на дядю нардепа оформили новый Lexus LX500d, стоимостью не менее 123 тыс. долларов, а в конце сентября еще и две Toyota Land Cruiser 300, которые в общей сложности стоят не менее 180 тыс. долларов. Оба автомобиля журналисты фиксировали в правительственном квартале в день пленарного заседания Верховной Рады.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты обнаружили у нардепа от СН Павла Халимона элитный особняк на Печерске. Он был оформлен на другое лицо, однако выяснилось, что Халимон постоянно там проживает. Сумма сделки составила чуть более 10 млн грн, тогда как аналогичные объекты в том же районе стоят 50-60 млн. Официального дохода для покупки недвижимости у депутата не было.

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