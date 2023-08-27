Относительно Министерства обороны и всех зимних-незимних курток.

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Я не знаю, воруют ли там деньги. И мне было бы очень противно, если бы я знал, что воруют. Но там точно большая проблема в коммуникации его руководителей с обществом.

Далее текст на языке оригинала.

Політика, це як і бізнес. Яким я займаюсь більше 30 років. Це постійний шлях самоприниження. І якщо ти вибрав цей шлях, то ти тільки в бані з друзями чи в себе за столом можеш розказувати, який ти крутий. І вони з тобою погодяться. А поза межами ти повинен кланятись і дякувати. Кланятись і дякувати. І всіх посилати НХ не треба. Краще через одного. І якщо хтось прийшов і насрав тобі під двері, то може його треба запросити чаю попити. І він наступного разу добріший буде.

А якщо ти дуже вразливий, все тебе дратує і ти думаєш шо про твої трудові подвиги народ постійно складає саги і епоси, то ти помиляєшся. І тобі треба йти в бібліотеку працювати. Там тихо і людей нема.