'Покупать украинские дроны в обход государства ни у кого не получится': в ОП сказали, с какими странами уже есть договоренность

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что экспорт украинского оружия, в частности дронов, не может осуществляться в обход государства. Он озвучил эту позицию в интервью Укринформу, отметив, что такие правила действуют во всех цивилизованных странах, особенно во время войны.

В интервью Укринформу Игорь Жовква прямо заявил, что обойти государство в вопросе экспорта оружия невозможно. "В обход точно ни у кого не получится. В каждой цивилизованной стране вопрос экспорта оружия регулируется государством. И Украина, особенно во время войны, не исключение", – сказал он.

Жовква подчеркнул, что Украина уже имеет договоренности о сотрудничестве в сфере оборонного производства с рядом партнеров. Речь идет о межгосударственных рамочных соглашениях, которые определяют дальнейшие шаги в совместном создании вооружения.

Он также пояснил, что любое сотрудничество в этой сфере начинается с межправительственных договоренностей. По его словам, именно такие соглашения создают основу для дальнейших решений и позволяют действовать в рамках процедур.

Международные рамки сотрудничества

Украина уже имеет четыре рамочные договоренности о совместном производстве вооружения. Они заключены с Данией, Литвой, Румынией и Испанией. Это, по сути, первый этап, после которого стороны могут переходить к конкретным проектам.

Жовква отметил, что потенциал инвестиций в производство украинских дронов превышает 35 млрд евро. Украина открыто приглашает партнеров к сотрудничеству, но настаивает на соблюдении официальных процедур.

Он также обратил внимание, что современная война требует комплексного подхода. Одних только дронов-перехватчиков недостаточно, даже если их много.

Система обороны Украины

По словам Жовквы, эффективная защита строится как многоуровневая система. Она включает не только дроны, но и средства противовоздушной обороны, радиоэлектронную борьбу и авиацию.

"Недостаточно иметь просто дроны-перехватчики, необходимо соответствующее понимание, как это может работать в системе вместе – с другими средствами противовоздушной обороны, РЭБ, авиацией", – пояснил он. И добавил, что такая эшелонированная система уже создана в Украине и активно используется.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявлял, что отдельные иностранные правительства и компании пытались получить украинские дроны напрямую от производителей, минуя официальный Киев. Он раскритиковал такие действия, отметив, что украинские компании, которые соглашаются на подобные сделки, рискуют собственной репутацией.

Глава государства также отметил, что проблему могут решить только системные решения. И предположил, что соответствующие шаги могут приниматься на уровне Ставки.

Напомним, за последние несколько недель 11 стран обратились к Украине с запросами о помощи в защите от дронов. Более 200 украинских военных специалистов уже работают в странах Ближнего Востока, защищая партнеров от иранских БПЛА. В обмен Киев ожидает конкретных шагов от партнеров.

