"Пока рано говорить об инфраструктуре": Зеленский сказал, когда в Украине появится иностранный военный контингент
Иностранный военный контингент может появиться в Украине только после достижения полного прекращения огня. Поскольку пока эта цель еще не достигнута, говорить об инфраструктуре контингента слишком рано.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером пресс-конференции в Киеве 8 апреля. В то же время он добавил, что в четверг, 10 апреля, министры обороны стран, вошедшие в "Коалицию желающих", будут обсуждать в Брюсселе детали потенциального развертывания контингента.
Глава государства подчеркнул, что иностранный военный контингент может появиться в Украине только после полного прекращения огня.
"Мы обсуждаем вариант, что полное прекращение огня может открыть путь к дипломатическому окончанию войны из-за того, что Коалиция желающих может появиться в Украине именно после того, как будет полное прекращение огня", – отметил Зеленский.
Он добавил, что пока рано говорить об инфраструктуре контингента.
"Но важно, что среди разных ведущих стран есть Бельгия, которая также поддерживает это направление", – подчеркнул президент.
По словам Зеленского, на встрече министров обороны стран, вошедших в "Коалицию желающих", которая состоится в Брюсселе, важным пунктом повестки дня станет вопрос такого контингента.
"В четверг (10 апреля. – Ред.) будет обсуждение "Коалиции желающих", именно контингента. Это важный вопрос, который будет в повестке дня", – заявил президент.
Напомним, ранее, как сообщал OBOZ.UA, Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи в формате Рамштайн и "Коалиции желающих". Союзники Украины соберутся 10 апреля в Брюсселе, председательствовать на встрече будут Германия и Великобритания.
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