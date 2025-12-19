'Пока Москва справляется': эксперт назвал главные проблемы России на 2026 год

Наибольшими проблемами для государства-агрессора России являются ее подсанкционная экономика и мобилизационный ресурс. Наиболее болезненным, судя по реакции кремлевского диктатора Владимира Путина, были украинские удары по танкерам из теневого флота.

На это обратил внимание Иван Ступак, экс-сотрудник Службы безопасности Украины. Ситуацию он проанализировал в интервью OBOZ.UA.

Слабые места Российской Федерации

Люди

Ступак указал на признаки того, что РФ, привлекая новобранцев к войне против Украины, лишь "латает дыры", и с ресурсами, необходимыми для этого, уже есть проблемы.

В частности, в России появились рекрутеры-хедхантеры. Они "на заказ ищут подписантов контракта с минобороны, поскольку сами местные региональные власти не могут найти такое количество людей – из-за денег и из-за ресурса".

"Вознаграждение сейчас от региона к региону колеблется от 600 евро до 6 тысяч евро за голову мобилизованного, которого приведут, например, в Саратов, и он подпишет контракт от Саратовской области. То есть это показывает, что есть определенная нехватка людей", – считает Ступак.

Украинское военное командование отчитывалось, что за последние месяцы количество российских захватчиков на фронте оставалось неизменным. То есть агрессор держится на неком плато, хотя и заявляет, что ежемесячно набирает 30, 35, 40 тысяч человек.

"Из этого можно сделать два вывода. Первый – или эти люди накапливаются где-то за Уралом, создается какая-то новая армия, которую мы просто не видим и, возможно, в следующем году она появится, что будет переломным моментом в этой войне в пользу россиян. Второй – они ежемесячно теряют ровно столько, сколько прибывает на фронт.

Приведу аналогию: представим корабль с дыркой в борту, но у него есть насос, который помогает выкачивать эту воду. Насос справляется ровно с тем количеством воды, которое прибывает, поэтому корабль держится на плаву. Но если воды начнет поступать хотя бы на 10% больше, чем способен откачивать насос, то буквально за несколько часов корабль пойдет на дно. Пока что Россия справляется", – сказал эксперт.

Экономика

Экономическую ситуацию он назвал главной проблемой Кремля. "О ней много чего говорят, но делать прогнозы – неблагодарное дело. Казалось, что в 2022 году все должно было треснуть, потом 2023. Уже 2025 заканчивается, но до сих пор никак не трескается", – обратил внимание Ступак.

Он видит немало факторов, "которые показывают, что в России там не хватает, там программы урезают, там деньги не поступают".

"Но есть один красноречивый момент, за который Украина должна цепляться очень сильно. После первых двух ударов Украины по танкерам теневого флота Российской Федерации с заявлениями вышел лично Путин.

Он не вышел с заявлениями после крейсера "Москва", не вышел после операции "Паутина", когда Россия потеряла боевых самолетов на миллиарды долларов. Он вышел только после того, как были повреждены два танкера. То есть это означает, что люди внизу, его подчиненные, добежали до него со словами "Владимир Владимирович, там ж**а, надо что-то делать", – считает бывший сотрудник СБУ.

Главарь РФ даже начал угрожать Украине после этих операций.

"Если бы Украина 22 [судна] повредила, то я бы понял, но здесь всего два – и сразу такие масштабные угрозы. Это значит, что это действительно слабое место и Украина должна в дальнейшем целиться и бить эти танкеры. Не только в Черном море, но также в Балтийском и в Мировом океане, где можно дотянуться", – высказал свое мнение Ступак.

Как писал OBOZ.UA, 19 декабря стало известно, что Служба безопасности Украины провела спецоперацию на расстоянии более 2 тысяч километров от государственной границы. Впервые в водах Средиземного моря беспилотники СБУ поразили танкер QENDIL, который относится к так называемому теневому флоту страны-агрессора.

