Подготовка летчиков и не только: в Bloomberg назвали ключевые вопросы переговоров Зеленского и Сунака

В среду, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский отправился с визитом в Лондон, где проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Лидеры обсудят "двусторонний" подход к поддержке Украины со стороны Великобритании, начиная с увеличения предоставления военной техники.

Видео дня

Об этом сообщили в канцелярии британского премьера на Даунинг-стрит. Кроме того, Сунак намерен предложить расширение предложения Британии по обучению украинских военнослужащих, в том числе включить в них пилотов истребителей.

Также Зеленский собирается выступить перед парламентом перед визитом к украинских военнослужащих, проходящих обучение в Великобритании.

"Визит президента Зеленского в Великобританию является свидетельством мужества, решительности и борьбы его страны, а также свидетельством незыблемой дружбы между нашими двумя странами", – заявил Сунак накануне встречи с Зеленским.

Напомним: ранее в интервью британскому телеканалу TalkTV Сунак полностью не исключил возможность передачи истребителей Киеву и заявил, что постоянно ведет диалог об усилении украинской армии.

Политик подчеркнул, что данный вид оружия является одним из самых сложных в управлении. Поэтому украинские военные должны пройти длительное обучение, прежде чем они смогут управлять истребителями.

Перед этим в правительстве Британии отклонили призывы бывшего премьер-министра Бориса Джонсона поставлять истребители Украине. Решение аргументировали сложностью Королевских ВВС и слишком длительным временем обучения украинских пилотов, что делает нецелесообразным отправку британских самолетов нашим Вооруженным силам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Сунак считает, что затягивание войны в Украине может пойти на пользу только России, давая ей фору на поле битвы. Допустить этого нельзя, поэтому государства-партнеры должны усилить военную поддержку украинской армии;

– британский премьер намерен ускорить дипломатическую и военную поддержку Украины в ближайшие недели. Глава правительства поручил министрам активизировать международные действия по мере приближения первой годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!