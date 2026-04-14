Страна-террорист Россия использует засекреченные научные центры для разработки ядов. В этих учреждениях испытания опасных веществ могут проводить на людях.

Ключевым звеном в этой системе выступает научный центр "Сигнал", созданный в 2010 году по прямому распоряжению диктатора Владимира Путина. Об этом говорится в расследовании издания "Проект".

"Сигнал" для спецслужб

Научный центр "Сигнал" объединяет около 500 сотрудников. Его управленческий аппарат состоит из ученых с опытом в военной биомедицине и выходцев из ФСБ. По данным расследователей, кадровый состав центра тесно переплетен со структурами Минобороны и специалистами, которые ранее фигурировали в резонансных делах об отравлениях.

В распоряжении центра находятся производственные отделы, научно-исследовательские подразделения и блок клинических испытаний, что позволяет осуществлять полный цикл работы с токсинами: от синтеза до проверки эффективности.

От "Новичка" до генетического оружия

Расследование указывает на то, что подразделения "Сигнала" специализируются на работе с фосфорорганическими ядами, включая вещества группы "Новичок", биотоксинами и нанотехнологиями.

Кроме того, научный центр, вероятно, занимается молекулярной генетикой. Теоретически эти исследования могут быть направлены на создание веществ, воздействующих на людей с определенным генетическим профилем.

Особое внимание экспертов привлекает отдел клинических исследований. Наличие в штате квалифицированных врачей и медперсонала может свидетельствовать о том, что центр занимается мониторингом воздействия ядов непосредственно на человеческий организм.

Испытания на "добровольцах" в погонах

Параллельно с "Сигналом" важную роль играет Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины. Это учреждение имеет официальное разрешение на проведение испытаний на людях. С 2015 года там регулярно тестируют препараты и воздействие вооружений на "здоровых добровольцах-военнослужащих".

В отчетах института упоминаются эксперименты по оценке влияния оружия на организм и проверке средств фармакологической защиты. Сообщается, что в ряде случаев у участников испытаний фиксировались серьезные нарушения здоровья.

Связь с операциями за рубежом

Руководитель научно-исследовательского испытательного института военной медицины Сергей Чепур, по информации журналистов, имеет прямые связи с участниками операций, связанных с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Его роль как консультанта в подобных операциях подтверждает интеграцию медицинских институтов в систему спецопераций российских силовых структур.

Напомним, с начала полномасштабной войны Россия уже тысячи раз применяла запрещенное химическое оружие на фронте. Однако теперь существует угроза применения более смертоносных веществ.

Как писал OBOZ.UA, украинским журналистам удалось идентифицировать российские подразделения, которые применяют запрещенное химическое оружие против Сил обороны. Среди них две мотострелковые бригады, отдельные подразделения БПЛА, а также Росгвардия.

