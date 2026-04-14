Эпический 'танец радости' будущего министра здравоохранения Венгрии после фиаско Орбана покорил соцсети. Видео

После объявления результатов парламентских выборов в Венгрии, которые завершились поражением многолетнего премьера Виктора Орбана, у венгров появился свой человек-мем года. Кандидат на должность министра здравоохранения от оппозиционной партии "Тиса", которая победила на выборах, Жолт Гегедуш устроил эмоциональный "танец радости".

Видео дня

Соответствующее видео обнародовала корреспондент RTL Ноэми Залавари и его стремительно подхватили в соцсетях и местных медиа. Эпизод произошел вечером во время объявления результатов выборов, когда представители партии "Тиса" собрались на сцене после выступления ее лидера Петера Мадяра.

Именно после его речи и включения "победной песни" Гегедуш спонтанно начал танцевать, не сдерживая эмоций на фоне победы политической силы, которая фактически положила конец длительному правлению Орбана.

Пользователи соцсетей активно отреагировали на поведение политика. В комментариях писали:

"Министр здравоохранения с такими движениями – это хорошее начало".

"Это мой ортопед, он самый лучший".

"Поднимите руку те, кто пересмотрел это видео минимум 10 раз".

Отныне – только положительные эмоции".

"Вот и определен венгерский мем года".

"О, я именно в такой стране хочу жить! Ага, подождите! Именно в такой я и буду!"

"Ситуация в сфере здравоохранения улучшается".

"Какой же он классный, этот дядя, я его обожаю!"

Свой танец Жолт Гегедуш прокомментировал в Facebook и поделился, что был очень доволен в то время.

"Ты стоишь на сцене вечером после выборов, после победы. Вокруг тебя – раскованные люди, радость, смех, слезы, объятия. Ты танцуешь, потому что наконец это возможно. Ты фактически даешь старт вечеринке в честь смены режима, на улицах Будапешта снова и снова звучит музыка. Незнакомые люди танцуют вместе, будто всегда знали друг друга, радуются, обнимаются. На следующий день ты просыпаешься и понимаешь, что это не был сон", – написал он.

Справка. Жолт Гегедуш – врач-ортопед и политик, избранный депутатом Национального собрания Венгрии в 2026 году. Он работал как в Великобритании, так и в Венгрии, а также возглавлял этическую комиссию Венгерской медицинской палаты. Среди его публичных инициатив – участие в кампании против неформальных денежных "благодарностей" врачам, которые долгое время были распространенной практикой в венгерской медицине.

Его кандидатура выдвинута на должность министра здравоохранения в новом правительстве.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!