Поддержка Украины непоколебима: в G7 назвали жесткие условия, при которых готовы разморозить активы России

Министры финансов стран G7 заявили, что активы России не будут разморожены до прекращения агрессии против Украины. Кроме того, Москва должна возместить Киеву убытки, вызванные ее незаконным полномасштабным вторжением.

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Об этом сказано в совместном коммюнике, которое было принято по итогам саммита министров финансов и руководителей центральных банков стран G7, состоявшегося в Канаде 22 мая. В документе отмечается необходимость дальнейшей поддержки Украины и изучения возможных вариантов привлечения России к ответственности, в частности через введение новых санкций.

"Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами, суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными, пока Россия не прекратит свою агрессию и не возместит ущерб, нанесенный ею Украине", – говорится в коммюнике.

Руководители Минфинов "Группы семи" также выразили поддержку "действующим усилиям" по прекращению огня в Украине.

"Если договориться о таком прекращении огня не удастся, мы продолжим рассматривать все возможные варианты, в том числе увеличение давления, в частности путем дальнейшего усиления санкций", – заявили министры.

Они также осудили жестокую российскую войну против Украины и отметили невероятную устойчивость украинского народа и экономики.

"Украина претерпела значительные разрушения. "Группа семи" остается решительно настроенной непоколебимо поддерживать Украину в защите ею территориальной целостности и права на существование, а также ее свободы, суверенитета и независимости на пути к справедливому и прочному миру", – подытоживается в коммюнике.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз (ЕС) использует замороженные суверенные российские активы для поставки Украине оружия для защиты от страны-агрессора. Одной из стран, которые будут поставлять оборонные материалы, выбрана Финляндия.

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