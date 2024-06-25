Поддержка Украины должна оставаться приоритетом: Порошенко обратился к лидерам ЕНП и ЕС

Принявший участие в Политической ассамблее Европейской народной партии Петр Порошенко во время встреч с европейскими лидерами призвал усилить проукраинскую коалицию в новом составе Европарламента.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Во время разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен Порошенко поблагодарил за старт переговоров о вступлении Украины в ЕС и отметил – это мощный сигнал поддержки всему украинскому народу и нашим Вооруженным Силам.

"Говорили о том, что поддержка Украины должна оставаться одним из ключевых приоритетов нового состава Еврокомиссии. Думаю, что с такими проверенными надежными друзьями во главе так и будет", – подчеркнул Порошенко.

Во время встречи с президентом Европейской народной партии Манфредом Вебером лидер "Евросолидарности" поздравил политическую семью ЕНП с победой на общеевропейских выборах.

"Это должно укрепить мощную проукраинскую коалицию в следующем составе Европарламента. Поддержка Украины в победе против российской агрессии и продвижении на пути к членству в ЕС должна оставаться в фокусе работы как нового Европарламента, так и нового состава Еврокомиссии. Призвал Европейскую народную партию приложить усилия по одобрению резолюции в поддержку Украины к Победе одной из первых резолюций нового Европарламента, что станет четким сигналом и для украинского народа, и для путинского режима. Обсудили ситуацию на фронте и потребности вооруженных сил. Также пригласил руководство ЕНП в Европарламенте организовать один из первых зарубежных визитов в Украину", – пишет Порошенко в соцсетях.

Он также поздравил с победой депутата Европарламента, докладчика по Украине Михаэля Галера.

"Рад, что настоящие друзья Украины успешно преодолели общеевропейскую избирательную гонку, в частности благодаря опыту, системности и преданности собственным принципам. А также, что в стенах Европейского Парламента сохранится крепкая проукраинская коалиция. Обсудили актуальную ситуацию и потребности Украины на фронте, приветствовали начало вступительных переговоров между Украиной и ЕС и скоординировали первые инициативы нового состава Европарламента в поддержку нашего государства", – сообщил Порошенко.