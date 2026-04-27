Под сомнением беспристрастность и законность всего расследования: депутат Европарламента раскритиковал ход дела Тимошенко

Обыски в партийном офисе "Батькивщины" без постановления следственного судьи, ограничения адвокатам в доступе к оригиналу разговора и запрет на зарубежные командировки – неполный перечень нарушений в деле Юлии Тимошенко, свидетельствующие об отсутствии справедливого судебного разбирательства.

На это указывает один из ведущих представителей Европарламента, докладчик по Украине, член Европейской народной партии, которая имеет наибольшую фракцию в Европарламенте, Михаэль Галер.

"Защита Тимошенко не имеет доступа к фактически единственному доказательству – оригинального аудиофайла записанного разговора. Все это нарушает базовый принцип уголовного производства – равенство сторон в состязательном процессе и ставит под сомнение беспристрастность и законность всего расследования. Защита Тимошенко должна иметь доступ к оригинальному аудиофайлу для проведения своего независимого расследования", – подчеркнул европейский политик.

Он также призвал не препятствовать Юлии Тимошенко в осуществлении парламентской дипломатии и сотрудничества с европейскими и международными партнерами.

"Необоснованные запреты на поездки, препятствующие Юлии Тимошенко как лидеру партии "Батькивщина" и лидеру оппозиционной парламентской фракции посещать важные международные мероприятия, следует немедленно отменить. Ей следует позволить осуществлять парламентскую дипломатию и политический обмен, в которых Украина, а также ее европейские и международные партнеры так нуждаются в эти трудные времена", – считает Михаэль Галер.

Напомним, ранее ПАСЕ выступила против преследований Юлии Тимошенко, призвав обеспечить честное расследование дела. В специальной письменной декларации указано на нарушение принципа состязательности сторон, игнорирование практики ЕСПЧ и массовые спекуляции при рассмотрении дела лидера "Батькивщины".Эксперты также указывают на риски, касающиеся ухудшения перспектив вступления Украины в ЕС в связи с политическим преследованием Юлии Тимошенко.Справка.

Михаэль Галер – депутат Европарламента от Германии с 1999 года. Он является постоянным докладчиком по вопросам Украины. Он готовит отчеты Европарламента по Украине (в частности ежегодные оценки прогресса), ведет переговоры и формирует позицию парламента относительно политики ЕС в отношении Украины, а также выступает одним из главных "кураторов" темы Украины в Европарламенте.Сейчас готовится очередной доклад Европарламента по Украине, который должен быть обнародован уже в следующем месяце.

В ПАСЕ возмутились действиями НАБУ по делу Тимошенко. В частности, это касается обысков в главном фракционном офисе без разрешения суда. В Парламентской ассамблее Совета Европы также выразили возмущение из-за сообщения о потенциальном монтаже аудиозаписи и запрет доступа к ней для адвокатов политика.

Недавно ЮлияТимошенко разоблачила использование российского софта антикоррупционными органами. Она заявила, что НАБУ проводило экспертизу, используя российское программное обеспечение Justiphone, которое контролируется ФСБ, что прямо запрещено указом президента Украины.

