'Не пригласили в суд': в ПАСЕ возмутились действиями НАБУ и призвали к честному расследованию

Парламентская ассамблея Совета Европы выразила обеспокоенность рядом нарушений по делу Национального антикоррупционного бюро Украины против руководительницы фракции "Батьківщина" Юлии Тимошенко. В частности, это касается обысков в главном фракционном офисе без разрешения суда.

Об этом сообщила пресс-служба фракции "Батьківщина". Там также выразили возмущение из-за сообщения о потенциальном монтажа аудиозаписи и запретом доступа к нему для адвокатов политика.

"Вопреки практике Европейского суда по правам человека, ее (Юлию Тимошенко – Ред.) не пригласили в суд во время постфактум легализации этой операции", – говорится в декларации.

Реакция ПАСЕ на дело Тимошенко

В самом тексте документа, отмечается, что позже НАБУ и САП опубликовали запись якобы разговора между Тимошенко и "депутатом украинского парламента", в которой они обсуждают парламентскую деятельность. Тимошенко утверждала, что разговор был отредактирован.

В ПАСЕ вызывает беспокойство то, что в течение всего расследования, как указано в документе, политика "даже не допрашивали".

"Это создает риск нарушения базового принципа уголовного производства – равенства сторон в состязательном процессе. Это ставит под сомнение беспристрастность и законность всего расследования", – цитирует документ пресс-служба "Батьківщини".

Там призвали избегать любых спекуляций и предоставить адвокатам Юлии Тимошенко доступ к оригиналу и возможность провести его независимую экспертизу. Отмечается, что ПАСЕ будет отслеживать ход этого дела.

Дело Юлии Тимошенко

14 января в САП и НАБУ подтвердили, что Юлии Тимошенко вручили подозрение. Лидеру "Батьківщини" инкриминировали подкуп народных депутатов с целью обеспечить "нужное" голосование в парламенте.

Действия подозреваемой квалифицировали по ч. 4 ст. 369 УКУ "Предоставление неправомерной выгоды". Санкция статьи предусматривала лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Через два дня, 16 января, ВАКС избрал меру пресечения для Юлии Тимошенко в виде залога в размере более 33 миллионов гривен.

Кроме того, суд запретил ей покидать пределы Киевской области без разрешения, менять место жительства, а также обязал воздерживаться от общения с определенным кругом народных депутатов.

Сама же Тимошенко назвала доказательства антикоррупционных органов сфальсифицированными. Впоследствии в комментарии журналистам лидер "Батьківщини" заявила, что будет обжаловать это решение ВАКС, а также заявила, что аудиозапись сфальсифицирована.

В то же время в ВАКС закрыли рассмотрение дела Юлии Тимошенко от общественности по требованию НАБУ, что возмутило политика, ее защитников и присутствующих депутатов. Лидер "Батьківщини" заявила, что ее и команду таким образом хотят отстранить от работы парламента. Тогда же началось рассмотрение ходатайства САП об аресте ее имущества, но однопартиец Тимошенко, Константин Бондарев, который, кстати, тоже является подозреваемым в другом уголовном производстве – пытался сорвать заседание.

В пятницу, 23 января, за Тимошенко внесли залог в полном объеме, который составил 33 миллиона 280 тысяч гривен. Впоследствии апелляционная палата отменила запрет для нее относительно выезда за пределы Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда, а также обязанность воздерживаться от общения с определенными в постановлении народными депутатами.

Напомним, сама Юлия Тимошенко вместе со своими однопартийцами обратилась в Высший совет правосудия относительно действий судьи Дубаса. Она заявила, что он выполняет политический заказ украинской власти.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно политик разоблачила использование российского софта антикоррупционными органами. Она утверждает, что НАБУ проводило экспертизу, используяроссийское программное обеспечение Justiphone, который контролируется ФСБ, что прямо запрещено указом президента Украины.

