'Выполняют заказ ФСБ': Тимошенко обвинила НАБУ в использовании российского софта

Юлия Тимошенко разоблачила использование российского софта антикоррупционными органами. Она утверждает, что НАБУ проводило экспертизу, используя российское программное обеспечение, что прямо запрещено указом президента Украины.

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время брифинга по результатам судебного разбирательства.

По словам Тимошенко, детективы НАБУ проводили экспертизу на программном комплексе Justiphone, который контролируется ФСБ и используется российскими правоохранительными органами.

"Это программный комплекс страны-врага и он имеет прямое отношение к ФСБ Российской Федерации и к министерству обороны РФ", - заявила Тимошенко.

Она убеждена, что использование программного обеспечения российского происхождения означает фактическое вмешательство спецслужб РФ в ее дело, а также является угрозой национальной безопасности.

"Использовать враждебные программные комплексы для того, чтобы что-то делать в Украине, прямо запрещено законом Украины о кибербезопасности, постановлениями правительства, указом президента", - сказала она.

"Эта экспертиза сделана по сути на базе данных ФСБ. И тогда получается, что НАБУ как раз и выполняет их заказ", - возмутилась лидер "Батькивщины".

Также Тимошенко выразила надежду, что ВАКС примет во внимание все эти доказательства и будет действовать по закону.