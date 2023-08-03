Очередное, толерантно говоря, странное заявление председателя ВР о возможности и законности выборов во время войны еще раз подтверждает печальный тезис о том, что страшно далеки они от народа и приоритетных задач воюющей Украины!

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Далее текст на языке оригинала.

Я не буду тут наводити численні аргументи шкідливості, незаконності й недемократичності виборів під час воєнного стану.

Скажу про інше. 526 днів кровопролитної війни із російською ордою вбиць, ґвалтівників і мародерів військового злочинця Путіна вимагають від влади реалізації рівно протилежних та давно очевидних для українського суспільства завдань.

Воєнна економіка.

1. Творення ВОЄННОГО УРЯДУ із авторитетних, професійних і патріотичних ОСОБИСТОСТЕЙ чисельністю не більше 10 осіб.

2. ПРЯМЕ ПІДПОРЯДКУВАННЯ цьому ВОЄННОМУ УРЯДУ всієї вертикалі виконавчої влади.

3. Радикальне СКОРОЧЕННЯ видатків на утримання влади.

Для прикладу, визначення максимальної межі заробітної плати та пенсії для ВСІХ посадовців країни, включно із наглядовими радами і суддями (нагадаю, що середня пенсія суддів нині складає біля 100 тисяч гривень), у сумі 30 тисяч гривень (еквівалент оплати військових, які не беруть участі у бойових діях).

4. Радикальне СКОРОЧЕННЯ кількості посадових осіб у владі та ВСІХ організаціях, які фінансуються із бюджету.

Для прикладу, скорочення видатків на утримання Верховної Ради, депутатів і їх помічників (передбачено майже 3 МІЛЬЯРДИ в 2023 році) до зменшення посад заступників від Міністерств до ОТГ і вузів у кількості не більше 3 осіб! (У Міністерстві освіти – 9 заступників, в КМДА – 13 заступників…)

5. Ухвалення ВОЄННОГО БЮДЖЕТУ із призупиненням фінансування абсолютно ВСІХ неактуальних, неадекватних і шкідливих з огляду на завдання ПЕРЕМОГИ у ВІЙНІ видатків.

Для прикладу. Скасування бюджетного фінансування 881 мільйону гривень для піару парламентських партій, заборона проведення тендерних закупівель авто, компʼютерної техніки, проведення ремонтів для структур державної і місцевої влади та ВСІХ бюджетних організацій (за виключенням зруйнованих обʼєктів під час війни та облаштування укриттів).

Зрозуміло, що бюджетне фінансування фонтанів, нової бруківки, футбольних стадіонів, бігових доріжок, "островів розваг"…навіть не обговорюються під час війни.

Воєнний порядок.

1. Внесення змін до Кримінального кодексу України, що прирівнює розкрадання коштів на ЗСУ, військову техніку, військові госпіталі, розкрадання гуманітарної допомоги… до відповідальності як за ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ..

2. Розширення переліку відповідальності за колабораційну діяльність – пропагандою УКРАЇНОФОБІЇ;

3. Позбавлення депутатських мандатів ВСІХ членів Верховної Ради та місцевих рад, які на 24 лютого 2022 року були членами ЗАБОРОНЕНИХ нині партій або фракцій цих партій.

4. Заборона діяльності на на території України громадських організацій, включно з релігійними, які ПУБЛІЧНО не визнали Росію – АГРЕСОРОМ, а Путіна – військовим ЗЛОЧИНЦЕМ.

5. Заборона розміщення політичної реклами, так званої соціальної реклами влади у всіх ЗМІ та на носіях зовнішньої реклами на час дії воєнного стану.

Отож, для перемоги України нині потрібні воєнна економіка і порядок, а про ВИБОРИ поговоримо на наступний день після проведення нашого параду перемоги!