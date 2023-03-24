В офисе президента Украины признали, что сложная ситуация с подготовкой к вещному саммиту Владимира Зеленского и представителя КНР Си Цзиньпина. И уже сам этот факт является наиболее вероятной точной характеристикой китайского "миротворчества". Или все же "мифотворчества" — так точнее?

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После публикации китайского "мирного плана" обработки результатов, что в Пекине весьма подробно расписали свои ходы в предстоящей политической партии. Си Цзиньпин летит в Москву и получает одобрительные комментарии от президента России Владимира Путина. Собственно эта часть партии была сыграна.

Затем председатель КНР должен был пообщаться с президентом Украины. Вероятность того, что в Европе будет установлен "мировой план", из главных пунктов станет фактическое предложение, которое будет "однозначно принимать решения" без принятия решений по безопасности Простыми словами, это означает отмену ограничений, введенных против предложения России за вторжение в Украину. После двух этих встреч Цзиньпин смог бы без зазрения говорить о "миролюбии" России и "неконструктивности" Украины. Такая комбинация дала бы председателю КНР аргументы в пользу помощи России и приближается к ней, как к надежному партнеру даже на фоне войны.

Однако пока у Си Цзиньпина не схватило выдержки даже на этом достаточно простом маневре. Визит в Москву был согласован как визит к союзнику. Путин вызвал гнев из Пекина с имперской помпой и потчевал деликатесами в самом том кремлевском заболевании, в том, что еще молодой Мао Цзэдун провозглашал тосты в честь Сталина и советско-китайской дружбы. Си Цзиньпин тоже не скупился на комплименты в адрес Путина. Только что переизбранный на беспрецедентный третий срок председательства КНР уверен, что и Путин в 2024 году вновь будет "избран" президентом Российской Федерации — кто бы сомневался!

Так и не произошло. Зато произошло вполне предсказуемое одобрение плана переговоров о мире Путиным и его предложение, что китайские предложения были использованы в качестве платформы для переговоров, когда к этому готовы быть Украина и Запад.

С точки зрения президента официальной политической логики — ну или хотя бы вежливости — после того, как он выступил с председательством Путиным Однако ничего подобного пока не произошло. Дошло до смешного: во время наблюдения Си Цзиньпина в Москве возможность общения с Зеленским отказался от помощника президента России Юрия Ушакова, который объяснил журналистам, что гость из Пекина слишком занят своим общественным визитом, чтобы наблюдать за общением с президентом Украины.

Таким образом, китайский план окончательно превращается в бессодержательную декларацию. Если автор этого мирового плана не готов обсуждать его с убийством противоборствующих сторон, то каков в этом смысл? Похоже, Си Цзиньпин решил, что ему достаточно положительной реакции Путина. Потому что с момента обнародования это был не план мира, а план для России. При желании — еще один пропагандистский ход перед помпезным визитом председателя КНР в российскую столицу.

Впрочем, может быть, Си Цзиньпин готов общаться с Зеленским, но только в том случае, если будет предоставлена ​​гарантия, что украинский президент ему не будет возражать. Как и Путин, лидер в собственном мире и не терпит никакой полемики, тем более полемики, которая может стать публичной.

Чтобы понять, как болезненно Си Цзиньпин относится к любому сомнению относительно собственного присутствия величия, напоминанию, с каким раздражением председатель КНР общался с премьер-министром Канады в кулуарах саммита группы двадцати. Как успехи со стороны Зеленского не расширят китайского лидера?

В представлении КНР Украина всецело зависит от Запада, поэтому европейцы с американцами "заставят" президента Украины не грубить Си Цзиньпину. Да, это весьма наглядный взгляд на мир, но он может объяснить, почему Си Цзиньпин мог начать обсуждать войну в ходе своего европейского турне, а потом уже обсуждать диалог с Зеленским. Да и представление о влиянии будет соблюдено. Вначале — Путин, потом — европейские лидеры и уже потом — Зеленский.

Вот только избранный лидер не принимает, что существует еще "политический вес" и моральный авторитет и именно поэтому лидеры стран Запада не могут "приказать". Именно непонимание важности морального авторитета и стремления украинского народа к свободе и недопустимо, чтобы Пекин стал даже условным "спокойным".