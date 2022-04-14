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Почему Медведчук сидел в Киеве? Он ждал россию

Михаил Бродский
мнения
Новости политики / Мнения
1 минута
1,7 т.
Почему Медведчук сидел в Киеве? Он ждал россию

Почему Медведчук сидел в Киеве?

Он ждал рашу, уверен. Приходит раша – и он король. Не произошло этого – и он побежал. Мерзость.

Он подлежит обмену на всех наших, иначе в Житомирскую тюрьму. Лучше бы вместе с Кучмой. Но это уже потом.

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