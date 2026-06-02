'Победил' жизни детей, жилые дома и поликлинику: Зеленский назвал Путина сумасшедшим. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 2 июня резко высказался в адрес российского диктатора Путина после массированного удара по Украине. По словам главы государства, в результате атаки погибли 22 человека, среди них двое детей, еще 130 человек получили ранения.

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Обращение было обнародовано на официальных ресурсах президента. Зеленский поблагодарил спасателей, медиков, полицейских и коммунальщиков, которые ликвидировали последствия российского обстрела в Киеве, Днепре и других городах.

"Жестокий был удар – более 70 ракет, много баллистики, более чем 650 дронов за ночь", – сказал он.

После ночной атаки

Президент сообщил, что в течение дня 2 июня российские войска продолжили воздушные удары по Украине. По его словам, оккупанты применили еще около сотни беспилотников, а имеющихся возможностей противовоздушной обороны пока недостаточно для перехвата значительной части ракет.

Зеленский отметил, что российские удары были направлены по гражданским объектам в разных регионах страны. Отдельно он вспомнил последствия атаки в Киеве, где пострадали жилые дома и поликлиника.

"В который раз Путин со своим безумием "победили" жизнь обычных детей, жилые дома, поликлинику в Киеве."Шахеды" были противмногоэтажек в Днепре и почему-то против еще и автосалона с китайскими машинами в Киеве. "Циркон" сразу против семи домов", – заявил президент.

Он также перечислил другие регионы, которые подверглись ударам. По словам Зеленского, дроны атаковали жилые дома в Харькове и Запорожье, а также цели в Полтавской, Черниговской, Сумской, Херсонской и Хмельницкой областях.

Подсчет компонентов

Отдельное внимание глава государства уделил теме санкций и поставок в Россию комплектующих для производства вооружения. Он заявил, что ни одно из современных российских средств поражения не может изготавливаться без деталей, которые поступают из других стран.

По словам Зеленского, только пять ракет "Калибр" содержат 145 иностранных компонентов. Для производства 33 ракет "Искандер" необходимы 1122 компонента, а более 650 ударных дронов, которые Россия применила во время атаки, требуют более 17 тысяч деталей.

"Каждый из этих дронов, все типы российских ракет вообще не могут производиться без компонентов, которые завозят из других стран. То есть в каждом из таких ударов есть, может, хоть и бессознательное, но все же соучастие тех, кто работает на Россию, кто обеспечивает Россию деньгами, кто помогает ей обходить санкции", – сказал президент.

По его словам, Россия использует масштабные схемы обхода международных ограничений, чтобы поддерживать работу своего военно-промышленного комплекса. Именно поэтому Украина настаивает на усилении санкционного давления и перекрытии каналов поставки критически важных компонентов.

Дальнейшие шаги

Президент также сообщил о докладе Главного управления разведки относительно российского ракетного производства. По его словам, Украина готовит дополнительные меры противодействия и рассчитывает на активную поддержку международных партнеров.

"Мы знаем, что россияне очень боятся и наших украинских ракетных возможностей. Мы будем реагировать", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что украинская сторона активно работает с партнерами над 21-м пакетом санкций Европейского Союза. Киев предлагает включить в него дополнительные механизмы, которые усложнят работу российского военного производства и не позволят обходить уже действующие ограничения.

Отдельно президент поблагодарил мировых лидеров, которые осудили очередной российский удар по Украине. Также он предупредил, что по данным разведки существует угроза новой массированной атаки в ближайшее время, и призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Зеленский отметил необходимость дальнейшего усиления противовоздушной обороны Украины и развития европейской антибаллистической системы защиты. По его словам, в июне запланирован ряд дипломатических встреч, которые должны помочь достичь соответствующих результатов.

Напомним, в ночь на вторник, 2 июня, страна-агрессор Россия устроила комбинированную атаку на украинскую столицу. На Киев летели группы дронов и различные типы ракет, прозвучала серия взрывов. Много пострадавших, к сожалению, есть погибшие.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в понедельник, 1 июня, страна-агрессор Россия начала очередную массированную атаку на Украину. Враг запустил ударные дроны из разных локаций, а также поднял в воздух стратегическую авиацию.

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