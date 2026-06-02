'Будем реагировать': Зеленский заслушал доклад ГУП по российскому производству ракет

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя ГУР Минобороны Олега Иващенко относительно российского производства ракет. Украинская разведка получила подробную информацию о российских производственных мощностях, поставках компонентов и участии иностранных компаний в схемах обхода санкций.

Зеленский обнародовал подробности доклада на официальном Telegram-канале. Он отметил, что Украина готовит обновление мер противодействия совместно с международными партнерами. Президент подчеркнул: "Готовим обновление наших мер противодействия – украинских и в координации с партнерами. Важно, чтобы давление на Россию росло".

Ключевые угрозы

По словам главы государства, доклад касался объектов российского производства ракет, расстояний до них, объемов производства, маршрутов поставки критически важных компонентов и станков, а также лиц и компаний из других стран, которые способствуют обходу санкционных ограничений.

Отдельно президент обратил внимание на то, что Россия рассматривает украинское развитие ракетных технологий как одну из стратегических угроз для себя. Речь идет о создании собственной баллистической системы и локализации производства средств антибаллистической защиты.

"Знаем также, что одним из ключевых направлений для дальнейших российских ударов по Украине – военных, политических и пропагандистских – выбраны украинские компании, которые демонстрируют прогресс в развитии всех типов ракетных технологий. Россия определяет это как стратегическую угрозу для себя", – написал Зеленский.

Президент добавил коротко: "Будем реагировать".

Новые документы

Во время доклада украинская военная разведка также представила новые внутренние российские документы политического планирования. Они касаются отношений Украины с Молдовой, странами Южного Кавказа, государствами Ближнего Востока и региона Персидского залива.

По словам Зеленского, одной из российских политических задач остается ограничение безопасности, экономических и стратегических связей Украины с этими государствами. В то же время в Киеве считают, что такие действия свидетельствуют о правильности выбранного курса.

"Считаем, что Россия этим только подтверждает, что и мы в Украине, и наши партнеры движемся правильным курсом к большей безопасности и дальнейшего развития своего суверенитета", – отметил президент.

Поддержка партнеров

Отдельное внимание глава государства уделил ситуации в Армении. По мнению Зеленского, европейские страны должны активнее поддерживать народы, на которые Россия продолжает оказывать влияние.

Президент подчеркнул, что особенно актуальным этот вопрос является накануне выборов в Армении. Он подчеркнул, что речь идет не только о политическом выборе, но и о праве народа самостоятельно определять собственное будущее.

"Европа имеет необходимую способность, чтобы поддержать основополагающие правила, которые всегда работали и будут работать на безопасность. Будут наши соответствующие предложения в работе с партнерами", – заявил Зеленский.

