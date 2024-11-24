Победа Украины в течение 24 часов возможна: Порошенко подсказал Трампу, как добиться быстрого мира

Россия привлекла к войне против Украины войска из Северной Кореи, которая вместе с Ираном поставляет РФ больше оружия, чем поставляют Украине все страны-члены НАТО. Это главная опасность, стоящая сегодня не только перед нашей страной, но и перед миром. Но эту войну можно закончить достаточно скоро, воспользовавшись уроком холодной войны.

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Для этого нужно пригласить Украину в НАТО. Об этом сказал Петр Порошенко в интервью изданию Times of Malta, как он дал во время Политической ассамблеи Европейской народной партии на Мальте. Его

Он, в частности, прокомментировал заявления избранного президента США Дональда Трампа, который пообещал закончить войну в Украине за 24 часа.

"Единственное, что нужно сделать Трампу, это пригласить Украину в НАТО. Это очень важное условие, чтобы остановить войну. И мощный сигнал путина, что он не может шантажировать свободный демократический мир", – подчеркнул Петр Порошенко.

Пятый президент подчеркнул, что миру пора наконец проснуться и осознать, что третья мировая война уже началась. В нее уже вступили КНДР и Иран, поддержав сторону зла.

"На территории Украины находятся северокорейские солдаты. Нас атакуют дроны из Ирана, которые мы видим прямо над нашими домами. Есть северокорейские ракеты, атакующие энергетическую инфраструктуру, и артиллерийские снаряды, доставленные в Россию из Северной Кореи и Ирана", – сказал он.

Предупредив, что северокорейские солдаты отправляются в Украину для получения боевого опыта, Порошенко сказал, что эти войска будут использоваться в Юго-Восточной Азии для шантажа всего мира. Политик призвал к действиям.

"Нам нужен действенный механизм, чтобы сделать санкции эффективными и остановить Иран и Северную Корею от поставок этого оружия. При этом победа была бы гораздо ближе, россия была бы гораздо слабее", – подчеркнул Порошенко.

Пятый президент также прокомментировал запуск Россией ракеты "Орешник", которая, как полагают, способна нести ядерное оружие. Порошенко подчеркнул, что этот поступок был задуман как месседж Путина для Запада. По его словам, российский диктатор "хочет заставить наших партнеров на Западе бояться", что очень нужно Путину для достижения своих целей.

"Вместо этого отсутствие страха дает нам возможность победить", – убежден Порошенко.

"Путин воюет не только с Украиной, он воюет против Польши, против стран Балтии и он думает, что может воевать против Германии, потому что он считает, что Дрезден, где он служил офицером КГБ, также является зоной российских интересов. Поэтому пути воюют и против Мальты, потому что Мальта – свободное и демократическое государство. Вот почему мы вместе", – отметил пятый Президент.

Отвечая на вопрос о том, есть ли победа над россией реалистичной и могла ли бы его страна согласиться на уступку территории, Порошенко подчеркнул, что в этом вопросе не будет ни компромисса, а Украина никогда не признает и не согласится на захват путиным украинской территории.

Перечислив пять условий мира, Порошенко сказал, что не будет никакого компромисса по украинскому суверенитету и независимости, подчеркнув, что Украина никогда не будет колонией России и что она хочет присоединиться к ЕС и НАТО.

Порошенко напомнил, что Западная Германия получила членство в НАТО вопреки протестам Советского Союза, оккупировавшему восток страны. Политик сказал, что "мы должны учиться на этом опыте и повторить его".