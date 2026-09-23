По крайней мере четыре области остаются без внимания: Шарп объяснил, почему Путин не остановится на Донбассе

Россия не намерена прекращать свою агрессию, даже если под ее контролем окажется весь Донбасс. В поле зрения диктатора Владимира Путина находятся сразу четыре области Украины: Запорожская и Херсонская, а также Одесская и Николаевская. Он считает, что потенциальная цена захвата этих регионов приемлема для РФ.

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Если первые две области в настоящее время частично оккупированы и РФ даже включила их в свою конституцию, то насчет Одесщины и Николаевщины глава Кремля делал определенные намеки в своих высказываниях. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA сказал израильский военный обозреватель Давид Шарп.

"Есть вещи, которые он не прописал, но они тоже очевидны, исходя из тех целей, которые Путин преследовал в начале масштабной войны, исходя из намеков в его высказываниях. Например, Одесская, Николаевская области. Они не прописаны в российской конституции, но я абсолютно не сомневаюсь, что при малейшей возможности их захватить, если россияне почувствуют, что это выгодно, они будут пытаться это сделать", – отметил он.

По словам Шарпа, пока Путин у власти, и даже если вместо него будет кто-то другой, более миролюбивый, Украина должна действовать, исходя из того, что эти планы РФ могут возникнуть снова или никуда не исчезнуть вообще. Речь идет о намерениях россиян по возможности захватить очень мног, в том числе юг правобережья.

"Если Россия чувствует, что по ряду причин, прежде всего военных, не может продвигаться дальше и останавливается, здесь мы переходим к Запорожской и Херсонской областям. Добраться до города Запорожье совсем не просто, хотя он, в целом, расположен неподалеку. Захватить левобережную часть Запорожья – это очень сложная задача. С военной точки зрения, сейчас Россия не может переправиться на правый берег Днепра. Но если на каком-то этапе она почувствует, что этого можно добиться за приемлемую цену, она попытается это сделать", – считает военный обозреватель.

Он обозначил задачу, стоящую перед украинскими властями и обществом. Необходимо создать такую ситуацию, при которой для России попытка захвата правобережья, а именно Запорожья и Херсона, будет означать настолько неприемлемую цену, что они даже не осмелятся об этом думать.

"Соответственно, захват каких-либо территорий Запорожской, а также Харьковской областей и, вероятно, Днепропетровской и Сумской здесь и сейчас параллельно с войной за Донецкую область – это само собой разумеется", – добавил Шарп.

Если будет заключено мирное соглашение, нужно будет исходить из того, что в будущем Россия может попытаться повторить свою агрессию. Это должно быть основополагающим условием. Исходя из этого, Украина должна строить и свою военную промышленность, и свои Вооруженные силы так, чтобы Россия впоследствии не попыталась воспользоваться таким шансом.

"Здесь очень многое зависит и от украинцев, как они будут готовиться к войне, и от российских властей", – резюмировал обозреватель.

Как сообщал OBOZ.UA, израильский военный обозреватель Давид Шарп заявил, что российский лидер Владимир Путин пока верит в возможность силового захвата Донецкой области. По его мнению, пока эта уверенность сохраняется, у Кремля нет причин соглашаться на большое мирное соглашение без передачи России Донетчины.

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