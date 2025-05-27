Пленных из КНДР не было в списках обмена '1000 на 1000' по просьбе Южной Кореи – Yonhap

Двое военнопленных из Северной Кореи не участвовали в большом обмене между Украиной и РФ, который состоялся 23-25 мая в формате "1000 на 1000". Пленных северокорейских солдат не внесли в список обмена по просьбе Южной Кореи.

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Об этом сообщило Yonhap. Издание ссылается на заявление депутата южнокорейского парламента от Партии народной силы Ю Йон Вон.

По его словам, Сеул обратился к Киеву с просьбой не включать в списки обмена северокорейских военных на фамилии Ри и Бек, поскольку Южная Корея готова принять их, если они захотят перейти на ее сторону.

Сейчас один из пленных – Ри выразил желание переехать в Южную Корею.

Как пишет издание, депутат встречался с обоими солдатами во время визита в Украину в феврале этого года. Во время этой встречи Ри сказал, что его родителей могут казнить, если он вернется в Северную Корею в рамках обмена пленными.

"Ри ожидает трагического конца для себя и своих родителей, если его репатриируют в Северную Корею", – сказал Юй.

Северная Корея с октября 2024 года отправила тысячи своих военных для участия в войне против Украины на стороне России.

Напомним, что украинским военным в зоне операции в Курской области РФ удалось взять в плен двух военных из КНДР. Раненых солдат доставили в Киев, чтобы они дали показания следователям СБУ.

Позже в разведке Южной Кореи подтвердили захват в плен украинскими военными двух военных КНДР в Курской области 9 января. Один из пленных рассказал, что планировал пройти обучение, а не участвовать в войне. Также он признался, что военные КНДР понесли на фронте большие потери.

В ходе допросов пленные северокорейцы пожаловались на ложь командиров, которые заявляли, что они едут просто на обучение. Один из пленных сказал, что хочет остаться в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA:

Украина и РФ провели самый большой обмен пленными с начала полномасштабного вторжения. Он состоялся в формате 1000 на 1000 и длился три дня - 23,24 и 25 мая.

В воскресенье, 25 мая, состоялся третий, завершающий этап большого обмена пленными между Россией и Украиной. Домой удалось вернуть еще 303 защитников, среди них - 70 защитников Мариуполя.

Во время этого обмена пленными впервые за время полномасштабного вторжения были освобождены бойцы из 46 частей, из которых ранее не возвращали ни одного защитника. Их возвращение блокировалось российской стороной по разным причинам.

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