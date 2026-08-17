«Платят горькую цену»: стали известны подробности, на каких условиях Путин приютил изгнанных диктаторов

Россия продолжает предоставлять убежище бывшим союзникам, утратившим власть в своих странах. Однако безопасность и комфорт в РФ имеют свою цену, ведь политические изгнанники вынуждены соглашаться на жесткие ограничения и полный контроль со стороны Кремля.

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Среди тех, кто сейчас находится под защитой Москвы, – бывший президент Сирии Башар аль-Асад, экс-президент Украины Виктор Янукович и другие политические деятели. Об условиях, на которых Россия предоставляет убежище бывшим лидерам, сообщило издание The i Paper со ссылкой на экспертов и аналитиков.

Башару аль-Асаду запретили заниматься политикой

По данным журналистов, на этой неделе суд в Дамаске вынес смертный приговор бывшему президенту Сирии Башару аль-Асаду. Впрочем, это вряд ли повлияло на его жизнь, поскольку он уже более двух лет находится в России.

Сообщается, что после бегства из Сирии в начале 2024 года Асад поселился вместе с семьей в одном из элитных районов Москвы. Там он ведет закрытый образ жизни, интересуется офтальмологией и проводит время за видеоиграми.

В то же время Кремль фактически лишил его права на публичную деятельность. Бывшему сирийскому лидеру запрещено давать интервью, делать политические заявления или участвовать в медийной деятельности.

Россия превратила убежище для союзников в часть своей политики

Аналитики отмечают, что Кремль давно использует убежище для свергнутых союзников как один из элементов международной политики.

По словам историка и исследователя российской политики Марка Галеотти, Москва фактически предлагает союзникам своеобразный пакет услуг: сначала помогает удержать власть, а в случае поражения гарантирует безопасное место для жизни.

Именно поэтому в России оказались бывший президент Украины Виктор Янукович, экс-президент Кыргызстана Аскар Акаев и бывший глава Аджарии Аслан Абашидзе.

Большинство изгнанников проживают в престижном районе Москвы

По информации издания, многие бывшие главы государств проживают в Рублевке – одном из самых известных и дорогих районов российской столицы.

Известно, что семья Башара аль-Асада владеет в Москве недвижимостью, стоимость которой оценивается в десятки миллионов долларов.

В то же время эксперты отмечают, что содержание таких политических эмигрантов требует значительных затрат. Прежде всего речь идет об усиленной охране, ведь многие из них остаются потенциальными мишенями для своих политических оппонентов.

Изгнанники могут быть полезны Кремлю

Аналитики предполагают, что Россия использует влиятельных перебежчиков не только как доказательство собственной лояльности к союзникам.

Бывшие политики могут предоставлять Москве важную информацию, связанную с финансовыми схемами, государственными структурами или деятельностью своих стран.

Кроме того, некоторые из них участвуют в российской пропаганде. Например, Виктор Янукович неоднократно выступал в российских СМИ с заявлениями об Украине и Западе.

"Золотая клетка" вместо неограниченной власти

Эксперты называют жизнь высокопоставленных политических изгнанников в России "золотой клеткой".

Несмотря на комфортные условия проживания, они находятся под постоянным контролем и фактически не имеют возможности вести самостоятельную политическую деятельность.

Для людей, которые годами обладали почти неограниченной властью, именно потеря свободы и необходимость подчиняться требованиям Кремля могут стать самой высокой ценой за предоставленное убежище.

Напомним, Башара Асада отстранили от власти в 2024 году силы повстанцев, возглавляемые нынешним президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа. После этого новое руководство страны пообещало пересмотреть дела о преступлениях периода гражданской войны.

Как сообщал OBOZ.UA, только в январе этого года российские военные покинули международный аэропорт "Камышлы" на северо-востоке Сирии. На этой базе они находились с 2019 года,однако там было относительно небольшое количество российских солдат.

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