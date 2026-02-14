Захватнические амбиции российского диктатора Владимира Путина серьезно подрывает российскую армию и экономику. Агрессивная политика Кремля приводит к тому, что населению РФ все чаще придется сталкиваться с ухудшением экономической ситуации.

Россия ощущает последствия четырех лет изнурительной войны, испытывая значительные материальные, людские и экономические трудности, которые амбиции Путина в войне только усугубляет. Об этом пишет Институт изучения войны.

Кремлю плевать на население РФ

Аналитики отмечают, что маниакальное желание главаря Кремля завоевать еще больше украинской территории и получить полный политический контроль над Украиной серьезно подрывает российскую армию и экономику за счет российского населения. Путин и другие кремлевские чиновники ведут когнитивную войну, цель которой представить украинскую оборону как находящуюся на грани неминуемого краха, а российскую победу как неизбежную.

В этом контексте РФ пытается заставить Украину и Запад капитулировать перед своими требованиями сейчас, прежде чем ситуация на поле боя ухудшится. Однако Россия сталкивается с серьезными последствиями войны на истощение. Скорость продвижения России на фронте ограничена темпом в самом быстром случае и приводит к непропорционально большим пехотным потерям по сравнению с относительно небольшими успехами.

Проблемы наступят в 2027 году

Кремлевский аппарат по формированию вооруженных сил также демонстрирует признаки напряжения, поскольку ему приходится удовлетворять потребности России в пополнении личного состава, испытывая трудности с поддержанием высоких выплат новобранцам и привлечением кадров из существующих резервов. Такая ситуация вынуждает Кремль ориентироваться на новые демографические группы, включая студентов.

Приверженность Путина своим военным целям приводит к высоким потерям на поле боя, нехватке рабочей силы и экономическим проблемам, которые, вероятно, будут только расти и оказывать непропорциональное воздействие на гражданское население.

Эксперты ISW оценивают, что Россия начнет испытывать более серьезные экономические и военные проблемы в 2026-2027 годах, и эти проблемные моменты в военных действиях начинают проявляться. Эти факторы в сочетании с усилением военной поддержки Украины со стороны Запада и более жестким экономическим давлением могут заставить Путина изменить свои расчеты и рассмотреть возможность проведения реальных переговоров.

Напомним, руководство страны-агрессора России начало систематически обвинять Соединенные Штаты в отсутствии прогресса в прекращении войны в Украине. Также в Кремле снова начали ссылаться на стамбульские переговоры весной 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер выдал, что прекращение российско-украинской войны представляет опасность для Европы. Он высказал предостережения относительно сценария быстрого прекращения огня. Ишингер считает, что пока Украина находится в состоянии войны, остальная Европа находится в относительной безопасности.

