'Вот что происходит, когда кто умиротворяет варваров': Туск отреагировал на волну российских обстрелов Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на очередную волну обстрелов Украины террористами. Он косвенно упрекнул Соединенные Штаты Америки в своем сообщении.

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Соответствующий пост политик опубликовал в соцсети Х. Туск добавил, что "вот что происходит, когда кто умиротворяет варваров", намекая на последние шаги США в вопросе российско-украинской войны.

"Вот что происходит, когда кто-то умиротворяет варваров. Еще больше бомб, больше агрессии, больше погибших. Еще одна трагическая для Украины ночь", – написал Дональд Туск.

Ранее премьер-министр Польши, комментируя результаты саммита европейских лидеров в Лондоне, заявил, что "Европа очнулась". По его словам, союзники имеют единую позицию по помощи Украине и укреплению восточной границы НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 марта в Лондоне состоялся саммит европейских лидеров, посвященный вопросам безопасности в Европе и предстоящим гарантиям безопасности для Украины. Инициатором выступил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. В стране выразили надежду, что встреча позволит приблизиться к установлению справедливого и устойчивого мира в Украине.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен по итогам саммита заявила о необходимости "готовиться к худшему" и срочно перевооружить Европу.

Стармер по итогам саммита заявил, что Россию нужно посадить за стол переговоров, однако нельзя разрешить ей диктовать свои условия. Он также подчеркнул, что Европа не будет признавать договоренности типа "Минских".

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