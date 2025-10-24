'Единственный, кто не хочет останавливать войну': Стармер обвинил Путина в затягивании времени

Британский премьер Кир Стармер после саммита Коалиции желающих 24 октября отдал дань уважения президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинскому народу и заявил, что "безопасность украинцев – безопасность Европы". Он обвинил российского диктатора Владимира Путина в затягивании времени с переговорами по миру.

Главарь Кремля тянет время, потому что он единственный, кто не хочет, чтобы война в Украине прекратилась, в частности, сказал Кир Стармер. Он поддержал санкции США против крупнейших энергетических компаний России, и сказал, что коалиция теперь должна "поддерживать это давление".

Что сказал Стармер

"Вы месяцами говорили, что готовы к прекращению огня и вы готовы встретиться с Путиным. Однако он продолжает буксовать и играть на время. Путин – единственный человек, который не хочет останавливать эту войну", – сказал британский премьер, обратившись к украинскому лидеру.

Кир Стармер подчеркнул, что Европа "поддерживает президента США Трампа в призыве прекратить боевые действия сейчас, и начать переговоры с нынешней линии соприкосновения".

По его словам, и Великобритания, и Коалиция желающих в целом "стоим с украинцами сильнее, чем когда-либо", и "объединены за Украину".

Что сказал Зеленский

В свою очередь президент Украины отметил, что "усиление санкционной политики должно подтолкнуть Россию к настоящим переговорам". Поэтому недавние пакеты санкций от Европы и от Соединенных Штатов "очень важны".

По его словам, с премьер-министром Великобритании сегодня обсуждались развитие оборонного сотрудничества и возможности для увеличения давления на Россию. А во время заседания Коалиции желающих "приоритетными вопросами были гарантии безопасности для Украины, усиление противовоздушной обороны, дальнобойность и энергетическая устойчивость" нашей страны.

Также Владимир Зеленский продемонстрировал Киру Стармеру украинский дрон-перехватчик OCTOPUS (смотри на видео ниже), которые "Великобритания будет производить для дальнейшего тестирования в Украине". Договоренность предусматривает производство первой партии, отметил украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский перед заседанием Коалиции желающих в Лондоне в третий раз за год встретился с королем Великобритании Чарльзом III в Виндзорском замке. Уже после этого он имел разговор с Киром Стармером. Эта встреча состоялась в частном формате в резиденции премьера на Даунинг-стрит, 10.

