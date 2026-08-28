Писательница Мамонова назвала медийную атаку на Буданова "грязными политическими играми"

Украинская писательница и блогер Елена Монова назвала "грязными, беспринципными политическими играми" медийную атаку, которая, по её словам, в последнее время развернулась против главы ОП Кирилла Буданова.

Видео дня

Об этом она написала на своей странице в Facebook, комментируя публикации вокруг так называемых "пленок" и упоминаний фамилии Буданова в деле "Форест Гамп".

Монова обратила внимание на то, что одна и та же тема уже более недели распространяется через ряд медиа и Telegram-каналов. По её мнению, большое количество таких сообщений призвано сформировать у общества впечатление о якобы виновности Буданова до установления всех обстоятельств.

"Сейчас надвигается волна мощной медийной атаки на Буданова, причем одно и то же повторяют уже больше недели, пытаясь массой упоминаний создать соответствующий фон и глубоко укоренить в толпе убеждение – он виновен", – написала блогерша.

Отдельно она подчеркнула, что упоминание Буданова в записях другими лицами само по себе не доказывает его причастности к противоправным действиям.

"На сегодняшний день публичных фактов вины Буданова нет", – отметила писательница.

Она призвала дождаться результатов расследования и выводов суда вместо вынесения приговоров на основании сообщений со ссылками на неназванные источники.

Монова также рассказала о волне оскорблений и ненависти, которую она увидела в комментариях под одним из постов Буданова. В то же время для неё показательной стала публичная поддержка со стороны военных и подразделений, которые работали вместе с ним.

"Именно это – настоящая оценка и поддержка", – написала она.

Писательница подчеркнула, что продолжает поддерживать Буданова, как поддерживала его еще на посту начальника ГУР, и ожидает "полного прозрачного результата расследования и выводов суда".

Напомним, ранее Кирилл Буданов, комментируя расследование НАБУ "Форест Гамп", призвал дождаться решения Высшего антикоррупционного суда.