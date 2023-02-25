Петр Порошенко: наше единство – это залог нашей победы, наша величайшая ценность, которой аплодирует мир

Петр Порошенко на своей странице в сети Facebook отмечает, что внутреннее единство – это главный залог нашей победы. Он призвал унять эмоции, возникающие из-за накопившейся усталости, а также уважать свободу слова как важную составляющую демократического общества.

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"Несколько СМИ попросили меня прокомментировать "довольно жесткий выпад в ваш адрес в ответ на вопросы журналистки Пятого". Пресс-конференцию слушал по дороге из-под Бахмута настолько, насколько позволяло качество связи. Что я могу на это сказать? Каждый украинец устал от войны, а от усталости - эмоции, а их надо контролировать нам всем, в том числе и мне. Многое иногда хочется сказать, тем более есть что. Но у каждого украинского политика и государственника сегодня - только один враг. Это Путин и вся его рашистская нечисть. Враг знает: его единственный шанс – это разъединить Украину изнутри и устроить здесь внутреннюю рознь. Не стоит поддаваться на такие провокации", – считает Порошенко.

"Единство украинцев и украинских политиков в противостоянии с врагом – наша огромная ценность. Ей аплодирует весь мир. И именно это – залог нашей победы. Поэтому ничего не планирую менять в своей стратегии из-за реплики на пресс-конференции. Послушал – и забыл", – пишет пятый Президент.

"И дальше буду делать все возможное, чтобы ничто не разрушило это единство, а Украина была сильным и демократическим государством. Основой же демократии была и остается свобода слова. Задача журналистов – ставить вопросы, задачи политиков на них спокойно отвечать. Иногда это непросто и нелегко – знаю по себе, но это часть президентской работы. Так это работает в демократических государствах, и именно это порождает доверие общества и национальное единство", - убежден Порошенко.