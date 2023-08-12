Петр и Марина Порошенко выделили 1 млн грн на проекты молодежи, пострадавшей от войны, их выберут на открытом конкурсе

Петр и Марина Порошенко совместно с ВОО "Солидарная Молодежь" объявили о грантовой программе на миллион гривен. Программа имеет целью поддержать проекты молодежи, пострадавшей из-за войны войны. Как отмечает пятый Президент на своей странице в Facebook, проекты будут отобраны через открытый конкурс. В общей сложности планируется профинансировать до 10 молодежных инициатив, сумма грантов от 5 тысяч до 200 тысяч гривен.

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"К международному Дню молодежи мы с Мариной Порошенко и ВОО "Солидарная Молодежь" запускаем проект в поддержку молодежи, которая пострадала из-за войны. Если у вас крутая идея — наша команда с радостью поможет вам реализовать желанный проект и предоставит всю необходимую поддержку! С вас идея - от нас помощь", - сообщил Петр Порошенко.

"Миллион гривен на реализацию проектов, открытый конкурс. Для молодых ветеранов, переселенцев, общественных организаций и студентов. До 10 грантов, от 5 000 до 200 000 гривен. Поддержка и помощь молодежи - это инвестиция в будущее страны, в наших детей, в то , за что мы сейчас сражаемся и боремся", – убежден Порошенко.

Регистрация на конкурс проектов осуществляется через сайт https://www.poroshenko4youth.com/